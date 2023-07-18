https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/vosstanovleno-avtomobilnoe-dvizhenie-na-krymskom-mostu-1046988396.html

Восстановлено автомобильное движение на Крымском мосту

Восстановлено автомобильное движение на Крымском мосту

Киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост в ночь с 17 на 18 июля. Во время атаки погибли мужчина и женщина, их дочь получила травмы. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T09:01+0300

2023-07-18T09:01+0300

2023-07-18T10:37+0300

россия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102634/77/1026347790_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0eb3b0609703d0888797a48be940732d.jpg

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Движение автомобилей по Крымскому мосту было запущено после полуночи, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Хуснуллин пояснил, что была разработана временная схема организации дорожного движения на мосту, перед запуском машин мост проверили на прочность.Ранее вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, будет запущено 15 сентября, по второй – в ноябре. По его словам, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать. Другая повреждена, но держится на опоре, опоры не повреждены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, крым