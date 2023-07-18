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Восстановлено автомобильное движение на Крымском мосту
Восстановлено автомобильное движение на Крымском мосту
Киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост в ночь с 17 на 18 июля. Во время атаки погибли мужчина и женщина, их дочь получила травмы. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T09:01+0300
2023-07-18T09:01+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Движение автомобилей по Крымскому мосту было запущено после полуночи, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Хуснуллин пояснил, что была разработана временная схема организации дорожного движения на мосту, перед запуском машин мост проверили на прочность.Ранее вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, будет запущено 15 сентября, по второй – в ноябре. По его словам, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать. Другая повреждена, но держится на опоре, опоры не повреждены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html
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россия, крым
Восстановлено автомобильное движение на Крымском мосту
09:01 18.07.2023 (обновлено: 10:37 18.07.2023)
Киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост в ночь с 17 на 18 июля. Во время атаки погибли мужчина и женщина, их дочь получила травмы.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik
. Движение автомобилей по Крымскому мосту было запущено после полуночи, сообщил
вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь! Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску", – написал он.
Хуснуллин пояснил, что была разработана временная схема организации дорожного движения на мосту, перед запуском машин мост проверили на прочность.
Ранее вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину, что двустороннее движение по одной стороне моста, предварительно, будет запущено 15 сентября, по второй – в ноябре.
По его словам, что одна сторона пролета в сторону Керчи разрушена полностью. Ее будут демонтировать. Другая повреждена, но держится на опоре, опоры не повреждены.