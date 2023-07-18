https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/zhiteli-gala-smogut-izuchat-russkiy-v-tsentre-otkrytogo-obrazovaniya-1047000984.html

Жители Гала смогут изучать русский в Центре открытого образования

Жители Гала смогут изучать русский в Центре открытого образования

Центр открылся в Гале в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Минпросвещения Абхазии. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T20:02+0300

2023-07-18T20:02+0300

2023-07-18T20:02+0300

в абхазии

абхазия

галский район

новости

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/12/1032041742_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6ac4215ba56935bbfe6355c5ac40e66a.jpg

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В Галском районе появился Центр открытого образования, в котором жители района смогут изучать русский язык. Об этом в эфире передачи "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал руководитель центра Игорь Басов.Центр открытого образования будет обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания учителей школ, школьников и студентов. Основная работа, по словам Басова, начнется в сентябре, пока что налаживаются организационные процессы, составляются списки будущих учеников. Задача – за три месяца обучить примерно 300 человек.Русский язык – язык межгосударственного и межнационального общения, он сплачивает население, считает руководитель центра."Галский район очень непростой. В силу специфики местные жители изолированы от части Абхазии, и это связано именно с тем, что там есть проблемы с русским языком. Работа нашего центра направлена на то, чтобы эти проблемы если не ликвидировать, то уменьшить", – отметил он.Обучать методикам русского языка будут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета, к процессу будут подключены местные специалисты для взаимодействия с учениками и работы в качестве переводчиков.Центр будет реализовывать программы по применению современных инструментов при подготовке уроков на русском языке, культуре речи, знакомству с традициями и особенностями языка, бытового общения русского народа, развитию читательской грамоты, русскому языку в в аспекте межнациональных отношений, в сфере туризма и рекреационных услуг.В дальнейшем, по словам Басова, планируется открыть при центре и уроки абхазского языка, а также курсы в сфере IT-технологий.Центр открытого образования в Галском районе находится при Галском гуманитарном колледже.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/takie-obstoyatelstva-basov-i-razvitii-russkogo-yazyka-v-galskom-rayone-1046983322.html

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район, новости, русский язык