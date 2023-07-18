https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/zhiteli-ochamchyrskogo-rayona-ne-vyplatili-90-ot-summy-nachisleniy-za-svet-1046999286.html

Более 127 миллионов составляет задолженность за свет в Очамчырском районе

Более 127 миллионов составляет задолженность за свет в Очамчырском районе

Всего с января абоненты оплатили около 10% от общей суммы начислений за потраченную электроэнергию. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T15:00+0300

2023-07-18T15:00+0300

2023-07-18T16:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043351801_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6992847bf28a97dda93e7d50155d940c.jpg

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Общая задолженность за электричество в Очамчырском районе по итогам первого полугодия составила 127,8 миллиона рублей. Об этом на совещании президента Абхазии Аслана Бжания рассказал глава района Беслан Бигвава. Большая часть суммы приходится на физические лица – от общей суммы начислений 131,4 миллиона рублей было выплачено 5,6% – 7,4 миллиона.Платежная дисциплина среди юрлиц лучше – из начисленных 10,6 миллиона было выплачено 64% – 6,8 миллиона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-40-millionov-rubley-zadolzhali-zhiteli-galskogo-rayona-za-elektrichestvo-1046983866.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости