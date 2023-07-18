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https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/zhiteli-ochamchyrskogo-rayona-ne-vyplatili-90-ot-summy-nachisleniy-za-svet-1046999286.html
Более 127 миллионов составляет задолженность за свет в Очамчырском районе
Более 127 миллионов составляет задолженность за свет в Очамчырском районе
Всего с января абоненты оплатили около 10% от общей суммы начислений за потраченную электроэнергию. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T15:00+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Общая задолженность за электричество в Очамчырском районе по итогам первого полугодия составила 127,8 миллиона рублей. Об этом на совещании президента Абхазии Аслана Бжания рассказал глава района Беслан Бигвава. Большая часть суммы приходится на физические лица – от общей суммы начислений 131,4 миллиона рублей было выплачено 5,6% – 7,4 миллиона.Платежная дисциплина среди юрлиц лучше – из начисленных 10,6 миллиона было выплачено 64% – 6,8 миллиона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/bolee-40-millionov-rubley-zadolzhali-zhiteli-galskogo-rayona-za-elektrichestvo-1046983866.html
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Более 127 миллионов составляет задолженность за свет в Очамчырском районе

15:00 18.07.2023 (обновлено: 16:06 18.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего с января абоненты оплатили около 10% от общей суммы начислений за потраченную электроэнергию.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Общая задолженность за электричество в Очамчырском районе по итогам первого полугодия составила 127,8 миллиона рублей. Об этом на совещании президента Абхазии Аслана Бжания рассказал глава района Беслан Бигвава.

Всего за шесть месяцев было начислено более 142 миллионов рублей, из которых было выплачено 10% – 14,2 миллиона.

Большая часть суммы приходится на физические лица – от общей суммы начислений 131,4 миллиона рублей было выплачено 5,6% – 7,4 миллиона.
Платежная дисциплина среди юрлиц лучше – из начисленных 10,6 миллиона было выплачено 64% – 6,8 миллиона.
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