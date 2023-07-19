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Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с годовщиной Сандинистской революции
Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с годовщиной Сандинистской революции
В результате Сандинистской революции в июле 1979 года был свергнут режим диктатора Анастасио Сомосы. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего никарагуанского коллегу Даниэля Ортегу с национальным праздником Никарагуа - 44-летней годовщиной Сандинистской революции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы. Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение", - говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал братскому народу Никарагуа мира, процветания и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/beslan-dzhopua-i-reyna-rueda-obsudili-sotrudnichestvo-sukhuma-i-managua-1047013629.html
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Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с годовщиной Сандинистской революции
17:00 19.07.2023 (обновлено: 17:39 19.07.2023)
В результате Сандинистской революции в июле 1979 года был свергнут режим диктатора Анастасио Сомосы.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего никарагуанского коллегу Даниэля Ортегу с национальным праздником Никарагуа - 44-летней годовщиной Сандинистской революции. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В поздравлении подчеркивается, что герои национально-освободительного движения повели народ на борьбу с кровавым диктаторским режимом и смогли добиться победы равенства и справедливости.
"Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы. Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение", - говорится в тексте.
Аслан Бжания пожелал братскому народу Никарагуа мира, процветания и благополучия.