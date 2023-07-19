https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/aslan-bzhaniya-pozdravil-danielya-ortegu-s-godovschinoy-sandinistskoy-revolyutsii-1047024072.html

Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с годовщиной Сандинистской революции

Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с годовщиной Сандинистской революции

В результате Сандинистской революции в июле 1979 года был свергнут режим диктатора Анастасио Сомосы. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T17:00+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего никарагуанского коллегу Даниэля Ортегу с национальным праздником Никарагуа - 44-летней годовщиной Сандинистской революции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы. Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение", - говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал братскому народу Никарагуа мира, процветания и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/beslan-dzhopua-i-reyna-rueda-obsudili-sotrudnichestvo-sukhuma-i-managua-1047013629.html

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