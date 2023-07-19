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Беслан Джопуа и Рейна Руеда обсудили сотрудничество Сухума и Манагуа
Беслан Джопуа и Рейна Руеда обсудили сотрудничество Сухума и Манагуа
Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Джопуа прибыла в Никарагуа во вторник, 18 июля, для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа... 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T11:53+0300
2023-07-19T11:53+0300
2023-07-19T12:31+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Сотрудничество Сухума и Манагуа обсудили на встрече первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и мэр никарагуанской столицы Рейна Руеда. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.В свою очередь Беслан Джопуа также выразил уверенность в том, что взаимоотношения между городами будут крепнуть, несмотря на расстояние."Мы разделены океанами, но у нас есть много общего. Наши страны боролись за свой суверенитет и за право быть независимыми государствами. От лица абхазского народа хотел бы вас поздравить с наступающим национальным праздником, 44-й годовщиной триумфа Сандинистской революции, и пожелать мира и добра никарагуанскому народу", – сказал он.Кроме того, Джопуа встретился с главой Минсельхоза Никарагуа Боско Кастильо. Министры обсудили сельскохозяйственный потенциал республик и договорились о дальнейшем сотрудничестве.Делегация из Абхазии принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине триумфа Сандинистской революции в Никарагуа. В программе визита запланированы рабочие встречи с республиканскими министрами и обсуждение межгосударственного сотрудничества в различных сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/soyuznyy-mediakholding-sozdadut-abkhaziya-i-nikaragua-1046927063.html
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Беслан Джопуа и Рейна Руеда обсудили сотрудничество Сухума и Манагуа
11:53 19.07.2023 (обновлено: 12:31 19.07.2023)
Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Джопуа прибыла в Никарагуа во вторник, 18 июля, для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik.
Сотрудничество Сухума и Манагуа обсудили на встрече первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и мэр никарагуанской столицы Рейна Руеда. Об этом сообщает
Медиацентр МИД Абхазии.
Руеда отметила, что столицы обладают большим потенциалом, и выразила приверженность к укреплению дальнейших контактов. Соглашение, которое было подписано между Сухумом и Манагуа 1 ноября 2021 года, дает такую возможность.
В свою очередь Беслан Джопуа также выразил уверенность в том, что взаимоотношения между городами будут крепнуть, несмотря на расстояние.
"Мы разделены океанами, но у нас есть много общего. Наши страны боролись за свой суверенитет и за право быть независимыми государствами. От лица абхазского народа хотел бы вас поздравить с наступающим национальным праздником, 44-й годовщиной триумфа Сандинистской революции, и пожелать мира и добра никарагуанскому народу", – сказал он.
Кроме того, Джопуа встретился с главой Минсельхоза Никарагуа Боско Кастильо. Министры обсудили сельскохозяйственный потенциал республик и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Делегация из Абхазии принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине триумфа Сандинистской революции в Никарагуа. В программе визита запланированы рабочие встречи с республиканскими министрами и обсуждение межгосударственного сотрудничества в различных сферах.