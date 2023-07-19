https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/beslan-dzhopua-i-reyna-rueda-obsudili-sotrudnichestvo-sukhuma-i-managua-1047013629.html

Беслан Джопуа и Рейна Руеда обсудили сотрудничество Сухума и Манагуа

Беслан Джопуа и Рейна Руеда обсудили сотрудничество Сухума и Манагуа

Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Джопуа прибыла в Никарагуа во вторник, 18 июля, для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа... 19.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Сотрудничество Сухума и Манагуа обсудили на встрече первый вице-премьер Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и мэр никарагуанской столицы Рейна Руеда. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.В свою очередь Беслан Джопуа также выразил уверенность в том, что взаимоотношения между городами будут крепнуть, несмотря на расстояние."Мы разделены океанами, но у нас есть много общего. Наши страны боролись за свой суверенитет и за право быть независимыми государствами. От лица абхазского народа хотел бы вас поздравить с наступающим национальным праздником, 44-й годовщиной триумфа Сандинистской революции, и пожелать мира и добра никарагуанскому народу", – сказал он.Кроме того, Джопуа встретился с главой Минсельхоза Никарагуа Боско Кастильо. Министры обсудили сельскохозяйственный потенциал республик и договорились о дальнейшем сотрудничестве.Делегация из Абхазии принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 44-й годовщине триумфа Сандинистской революции в Никарагуа. В программе визита запланированы рабочие встречи с республиканскими министрами и обсуждение межгосударственного сотрудничества в различных сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/soyuznyy-mediakholding-sozdadut-abkhaziya-i-nikaragua-1046927063.html

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