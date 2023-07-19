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Более 60 граммов метадона изъяли у россиянки в Сухуме
Более 60 граммов метадона изъяли у россиянки в Сухуме
Общий вес вещества, которое задержанная планировала распространять путем тайных закладок, составил более 66,5 грамма 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T22:14+0300
2023-07-19T22:14+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии изъяли у гражданки России более 66 граммов наркотического вещества метадон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществила сбыт наркотического средства путем так называемых тайных закладок", - рассказал он.Ломия добавил, что в месте временного проживания задержанной был произведен обыск, там было обнаружено еще 10 свертков с наркотиками.София Каплева водворена в изолятор временного содержания. Дальнейшее расследование уголовного дела по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта метадона в особо крупном размере продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/rossiyanina-zaderzhali-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1046895595.html
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новости, абхазия, мвд абхазии, наркотики
Более 60 граммов метадона изъяли у россиянки в Сухуме
22:14 19.07.2023 (обновлено: 22:15 19.07.2023)
Общий вес вещества, которое задержанная планировала распространять путем тайных закладок, составил более 66,5 грамма
СУХУМ, 19 июл - Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии изъяли у гражданки России более 66 граммов наркотического вещества метадон. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
По словам начальника ОВД по городу Сухуму Батала Ломия, 35-летняя София Каплева была задержана на улице Папаскир в районе Сухумской горы, и доставлена в отделение милиции. При личном обыске у нее обнаружили 158 свертков с метадоном.
"В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществила сбыт наркотического средства путем так называемых тайных закладок", - рассказал он.
Ломия добавил, что в месте временного проживания задержанной был произведен обыск, там было обнаружено еще 10 свертков с наркотиками.
София Каплева водворена в изолятор временного содержания. Дальнейшее расследование уголовного дела по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта метадона в особо крупном размере продолжается.