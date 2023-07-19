https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/bolee-60-grammov-metadona-izyali-u-rossiyanki-v-sukhume-1047034227.html

Более 60 граммов метадона изъяли у россиянки в Сухуме

Более 60 граммов метадона изъяли у россиянки в Сухуме

Общий вес вещества, которое задержанная планировала распространять путем тайных закладок, составил более 66,5 грамма 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T22:14+0300

2023-07-19T22:14+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии изъяли у гражданки России более 66 граммов наркотического вещества метадон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществила сбыт наркотического средства путем так называемых тайных закладок", - рассказал он.Ломия добавил, что в месте временного проживания задержанной был произведен обыск, там было обнаружено еще 10 свертков с наркотиками.София Каплева водворена в изолятор временного содержания. Дальнейшее расследование уголовного дела по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта метадона в особо крупном размере продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/rossiyanina-zaderzhali-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1046895595.html

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