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Более двухсот тонн бахчевых планируют собрать в Гулрыпшском районе

Более двухсот тонн бахчевых планируют собрать в Гулрыпшском районе

Массовый сбор урожая бахчевых культур в республике начнется в начале августа. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T15:39+0300

2023-07-19T15:39+0300

2023-07-19T15:52+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Ожидаемый урожай бахчевых культур в этом году – более двухсот тонн, сказал в интервью радио Sputnik начальник отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян.В связи с дождливым летом, в этом году количество болезней бахчевых культур выросло, подчеркнул Григорян."Когда весна и лето холодные, и сильно дождливо, крестьяне знают, что бахчевые чаще болеют разными болезнями. Если раньше бахчевые страдали больше от вредителей, например, коричневого мраморного клопа, то в этом году очень много грибковых заболеваний, которые им вредят. Это связано с повышенной влажностью – у нас два-три дня влажно, потом день-два теплая погода, что приводит к размножению грибковых заболеваний", – пояснил он.Дождливая погода и позднее созревание бахчевых не должны сказаться на вкусовых качествах арбузов и дынь, добавил специалист."Качество урожая, по моим наблюдениям, удовлетворительное. Поспеют бахчевые чуть позже, на 10-15 дней. Местные дыни и арбузы пойдут на продажу в начале августа", – говорит Григорян.По его словам, массовый сбор урожая бахчевых в хозяйствах республики начнется в начале августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vosemsot-gektarov-zemli-bylo-vspakhano-v-gulrypshskom-rayone-v-2023-godu-1046933970.html

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