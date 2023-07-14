Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vosemsot-gektarov-zemli-bylo-vspakhano-v-gulrypshskom-rayone-v-2023-godu-1046933970.html
Восемьсот гектаров земли было вспахано в Гулрыпшском районе в 2023 году
Восемьсот гектаров земли было вспахано в Гулрыпшском районе в 2023 году
По мнению главы управления сельского хозяйства районной администрации, реализуется не весь потенциал Гулрыпшского района, так как до войны производство во всех... 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T14:00+0300
2023-07-14T14:26+0300
в абхазии
абхазия
гулрыпшский район
сельское хозяйство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/13/1031315471_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_414dff897b0406ba1f4c0f146875ad34.jpg
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Общий объем пахотных земель в 2023 году в Гулрыпшском районе составил 800 гектаров, рассказал глава Управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Рафик Григорян.Районная администрация за счет бюджетных средств вспахала более 86 гектаров земли для семей погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.По словам Григоряна, основное сельскохозяйственное направление района - цитрусовые. Деревья произрастают на площади 1127 гектаров, более 233 из них взято в аренду у государства частными предпринимателями. Кроме того, более 893 гектаров занимают цитрусовые в частном секторе. В 2022 году, добавил он, урожай составил 22 тысячи тонн. Кроме того, в районе выращивают хурму, фейхоа и инжир, заложено около 250 гектаров виноградников, общая площадь чайных плантаций составляет 197 гектаров. Еще одна тенденция, добавил глава управления сельского хозяйства, это выращивание клубники. Сейчас ягоду выращивают на 50 гектарах земли, получая в среднем до 500 тонн урожая.При этом Григорян назвал серьезной проблемой отсутствие заводов, которые могли бы перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Таким был, например, Драндский консервный завод, который до войны 1992-1993 годов производил концентрат мандаринового сока, или Драндская чайная фабрика.Кроме того, для развития отрасли Министерство сельского хозяйства в 2023 году профинансировало 18 новых проектов на сумму 7,9 миллиона рублей. Президент Абхазии Аслан Бжания в свою очередь подчеркнул, что в эту сферу необходимо привлекать инвестиции, так как в советское время в районе производилось гораздо больше продукции. При этом он отметил, что, несмотря на то, что в районе, в котором в советское время жило 55 тысяч жителей, сейчас проживает всего 18 тысяч, он демонстрирует высокие показатели занятости населения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/dzhopua-selskoe-khozyaystvo-trebuet-milliardy-1046660523.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/biznes-ot-diletanta-kak-yurist-vozrodila-sovetskiy-sovkhoz-v-abkhazii-1046438406.html
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/13/1031315471_89:0:1422:1000_1920x0_80_0_0_f5e3c96837f57e655a7dc25935f2030c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, гулрыпшский район, сельское хозяйство, новости
абхазия, гулрыпшский район, сельское хозяйство, новости

Восемьсот гектаров земли было вспахано в Гулрыпшском районе в 2023 году

14:00 14.07.2023 (обновлено: 14:26 14.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор урожая кукурузы
Сбор урожая кукурузы - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
По мнению главы управления сельского хозяйства районной администрации, реализуется не весь потенциал Гулрыпшского района, так как до войны производство во всех областях – в выращивании овощей и фруктов, животноводстве и пчеловодстве – было гораздо больше.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Общий объем пахотных земель в 2023 году в Гулрыпшском районе составил 800 гектаров, рассказал глава Управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Рафик Григорян.
Из них 600 гектаров отведено под посев кукурузы, овощи занимают 150 гектаров, картофель - 20 гектаров, бахчевые - 20 гектаров, фасоль, тыква и редиска - 10 гектаров.
Районная администрация за счет бюджетных средств вспахала более 86 гектаров земли для семей погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
По словам Григоряна, основное сельскохозяйственное направление района - цитрусовые. Деревья произрастают на площади 1127 гектаров, более 233 из них взято в аренду у государства частными предпринимателями. Кроме того, более 893 гектаров занимают цитрусовые в частном секторе. В 2022 году, добавил он, урожай составил 22 тысячи тонн.
Кроме того, в районе выращивают хурму, фейхоа и инжир, заложено около 250 гектаров виноградников, общая площадь чайных плантаций составляет 197 гектаров. Еще одна тенденция, добавил глава управления сельского хозяйства, это выращивание клубники. Сейчас ягоду выращивают на 50 гектарах земли, получая в среднем до 500 тонн урожая.
Помощь сельскому хозяйству: как заменить импортные продукты местными - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2023
В Абхазии
Джопуа: сельское хозяйство требует миллиарды
1 июля, 14:10
При этом Григорян назвал серьезной проблемой отсутствие заводов, которые могли бы перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Таким был, например, Драндский консервный завод, который до войны 1992-1993 годов производил концентрат мандаринового сока, или Драндская чайная фабрика.
Кроме того, для развития отрасли Министерство сельского хозяйства в 2023 году профинансировало 18 новых проектов на сумму 7,9 миллиона рублей.
Президент Абхазии Аслан Бжания в свою очередь подчеркнул, что в эту сферу необходимо привлекать инвестиции, так как в советское время в районе производилось гораздо больше продукции. При этом он отметил, что, несмотря на то, что в районе, в котором в советское время жило 55 тысяч жителей, сейчас проживает всего 18 тысяч, он демонстрирует высокие показатели занятости населения.
Елана Джопуа - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2023
В Абхазии
Бизнес от "дилетанта": как юрист возродила советский совхоз в Абхазии
21 июня, 10:25
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0