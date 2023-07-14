https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vosemsot-gektarov-zemli-bylo-vspakhano-v-gulrypshskom-rayone-v-2023-godu-1046933970.html

Восемьсот гектаров земли было вспахано в Гулрыпшском районе в 2023 году

Восемьсот гектаров земли было вспахано в Гулрыпшском районе в 2023 году

По мнению главы управления сельского хозяйства районной администрации, реализуется не весь потенциал Гулрыпшского района, так как до войны производство во всех... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T14:00+0300

2023-07-14T14:00+0300

2023-07-14T14:26+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Общий объем пахотных земель в 2023 году в Гулрыпшском районе составил 800 гектаров, рассказал глава Управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Рафик Григорян.Районная администрация за счет бюджетных средств вспахала более 86 гектаров земли для семей погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.По словам Григоряна, основное сельскохозяйственное направление района - цитрусовые. Деревья произрастают на площади 1127 гектаров, более 233 из них взято в аренду у государства частными предпринимателями. Кроме того, более 893 гектаров занимают цитрусовые в частном секторе. В 2022 году, добавил он, урожай составил 22 тысячи тонн. Кроме того, в районе выращивают хурму, фейхоа и инжир, заложено около 250 гектаров виноградников, общая площадь чайных плантаций составляет 197 гектаров. Еще одна тенденция, добавил глава управления сельского хозяйства, это выращивание клубники. Сейчас ягоду выращивают на 50 гектарах земли, получая в среднем до 500 тонн урожая.При этом Григорян назвал серьезной проблемой отсутствие заводов, которые могли бы перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Таким был, например, Драндский консервный завод, который до войны 1992-1993 годов производил концентрат мандаринового сока, или Драндская чайная фабрика.Кроме того, для развития отрасли Министерство сельского хозяйства в 2023 году профинансировало 18 новых проектов на сумму 7,9 миллиона рублей. Президент Абхазии Аслан Бжания в свою очередь подчеркнул, что в эту сферу необходимо привлекать инвестиции, так как в советское время в районе производилось гораздо больше продукции. При этом он отметил, что, несмотря на то, что в районе, в котором в советское время жило 55 тысяч жителей, сейчас проживает всего 18 тысяч, он демонстрирует высокие показатели занятости населения.

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