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Гагрская СЭС оценила качество морской и питьевой воды после наводнения
Гагрская СЭС оценила качество морской и питьевой воды после наводнения
После наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля СЭС рекомендовала жителям и гостям республики пить только отстоявшуюся кипяченую воду. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T14:05+0300
2023-07-19T14:05+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Качество морской и питьевой воды в Гагрском районе сооветствует нормам, сообщила Sputnik главный санитарный врач района Эмине Язычба.Ранее, после наводнения в Гагрском районе, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, СЭС рекомендовал пить только кипяченую воду. По словам Язычба, сейчас необходимости в этом нет.Она также добавила, что со дня наводнения роста обращений в больницы с отравлениями в Гагре зафиксировано не было.Более тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы, рестораны, магазины, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога и улицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/ses-abkhazii-ne-rekomendovala-kupatsya-v-more-posle-stikhii-neskolko-dney-1046888557.html
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Гагрская СЭС оценила качество морской и питьевой воды после наводнения
14:05 19.07.2023 (обновлено: 16:01 19.07.2023)
После наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля СЭС рекомендовала жителям и гостям республики пить только отстоявшуюся кипяченую воду.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Качество морской и питьевой воды в Гагрском районе сооветствует нормам, сообщила Sputnik главный санитарный врач района Эмине Язычба.
"Буквально сегодня мы получили результаты анализа воды. Обстановка после ливневых дождей и наводнения стабилизировалась. На сегодня морская вода от Псоу до Пицунды, вода в источниках и водопроводных трубах не превышает нормы. Вода хорошая", – отметила она.
Ранее, после наводнения в Гагрском районе, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, СЭС рекомендовал пить только кипяченую воду. По словам Язычба, сейчас необходимости в этом нет.
Она также добавила, что со дня наводнения роста обращений в больницы с отравлениями в Гагре зафиксировано не было.
Более тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы, рестораны, магазины, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога и улицы.