https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/gagrskaya-ses-otsenila-kachestvo-morskoy-i-pitevoy-vody-posle-navodneniya-1047020451.html

Гагрская СЭС оценила качество морской и питьевой воды после наводнения

Гагрская СЭС оценила качество морской и питьевой воды после наводнения

После наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля СЭС рекомендовала жителям и гостям республики пить только отстоявшуюся кипяченую воду. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T14:05+0300

2023-07-19T14:05+0300

2023-07-19T16:01+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Качество морской и питьевой воды в Гагрском районе сооветствует нормам, сообщила Sputnik главный санитарный врач района Эмине Язычба.Ранее, после наводнения в Гагрском районе, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля, СЭС рекомендовал пить только кипяченую воду. По словам Язычба, сейчас необходимости в этом нет.Она также добавила, что со дня наводнения роста обращений в больницы с отравлениями в Гагре зафиксировано не было.Более тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы, рестораны, магазины, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога и улицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/ses-abkhazii-ne-rekomendovala-kupatsya-v-more-posle-stikhii-neskolko-dney-1046888557.html

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