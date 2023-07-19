https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/plan-perekhvat-obyavlen-v-abkhazii-1047033493.html

План-перехват объявлен в Абхазии

План-перехват объявлен в Абхазии

Оперштаб, в который входят главы силовых структур, начал работать при Гудаутском РОВД. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T20:19+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В Абхазии действует план-перехват, сообщает пресс-служба МВД республики.Сотрудники МВД, СОБР, СГБ, МЧС, а также кинологи задействованы в мероприятиях, связанных с убийством Тимура Ахуба, известного в криминальных кругах как Динрид.51-летний Ахуба был убит сегодня, 19 июля, примерно в 15:00 в селе Абгархук Гудаутского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/ubit-kriminalnyy-avtoritet-dinrid-1047025338.html

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