https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/postradavshuyu-na-krymskom-mostu-devochku-vyvezli-na-lechenie-v-moskvu-1047033778.html

Пострадавшую на Крымском мосту девочку вывезли на лечение в Москву

Пострадавшую на Крымском мосту девочку вывезли на лечение в Москву

В теракте на Крымском мосту, произошедшем 17 июля, погибли двое человек, их 14-летняя дочь попала в больницу с травмами. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T20:50+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Девочка, пострадавшая во время теракта на Крымском мосту, будет доставлена в Москву на лечение, сообщает пресс-служба Минздрава России."Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно", - сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Лечить пострадавшую будут в ведущем детском федеральном учреждении.ЧП на Крымском мосту произошло в ночь с 16 на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет России возбудил по факту повреждения Крымского моста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт").

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html

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