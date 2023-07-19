https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-20-iyulya-1047032235.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В четверг, 20 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии