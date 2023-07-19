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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T19:17+0300
2023-07-19T19:17+0300
2023-07-19T19:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В четверг, 20 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 июля
19:17 19.07.2023 (обновлено: 19:20 19.07.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В четверг, 20 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.