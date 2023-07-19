https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/rossiya-budet-schitat-voennymi-tselyami-suda-iduschie-v-chernomorskie-porty-ukrainy-1047032058.html
Россия будет считать военными целями суда, идущие в черноморские порты Украины
Россия будет считать военными целями суда, идущие в черноморские порты Украины
Уточняется, что страны, под флагами которых будут плавать корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T20:06+0300
2023-07-19T20:06+0300
2023-07-19T20:06+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Министерство обороны России с завтрашнего дня будет считать суда, идущие по Черному морю в сторону Украины, военными целями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года, все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", –говорится в сообщении.Кроме того, Минобороны сообщает, что некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Действие зерновой сделки, заключенной 22 июля 2022 года, прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.В течение года Москва не раз указывала на то, что ее требования не выполняются. Президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что Запад вывозил большую часть украинского зерна для себя, в то время как главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, – так и не была реализована.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/poslednee-predlozhenie-putina-chto-budet-s-zernovoy-sdelkoy-1046959919.html
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новости, россия, украина, черное море, судоходство
новости, россия, украина, черное море, судоходство
Россия будет считать военными целями суда, идущие в черноморские порты Украины
Уточняется, что страны, под флагами которых будут плавать корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik.
Министерство обороны России с завтрашнего дня будет считать суда, идущие по Черному морю в сторону Украины, военными целями. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года, все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", –говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны сообщает, что некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Действие зерновой сделки, заключенной 22 июля 2022 года, прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
В течение года Москва не раз указывала на то, что ее требования не выполняются. Президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что Запад вывозил большую часть украинского зерна для себя, в то время как главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, – так и не была реализована.