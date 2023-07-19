https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/v-sukhume-otmetili-130-letie-vladimira-mayakovskogo-1047033941.html

В Сухуме отметили 130-летие Владимира Маяковского

В Сухуме отметили 130-летие Владимира Маяковского

Мероприятие было организованно представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с общественной организацией "Молодежное движение Абхазии" при поддержке... 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T21:31+0300

2023-07-19T21:31+0300

2023-07-19T21:31+0300

абхазия

в абхазии

литература

владимир маяковский

россотрудничество в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047031810_0:456:960:996_1920x0_80_0_0_080ba741d1dfb6cd3e9d56c2cdab54b5.jpg

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" прошло литературное мероприятие "Послушайте!", посвященное 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.В своей поэзии он проявил себя как реформатор, поставив множество экспериментов над русским языком. Он заявил о разрыве с русской классикой и создании нового литературного языка, соответствующего XX веку. В своем творчестве поэт органично соединил фантастику и быт, абстрактное и материальное, стараясь сократить дистанцию между литературным языком и живой речью - Маяковский использовал "корявый говор" улиц и авторские неологизмы", - сказала она.На мероприятии показывали видео и фотографии, связанные с жизнью и творчеством поэта, читали его стихи, в том числе, и в формате "открытого микрофона", в котором поучаствовать мог любой желающий. "На первый взгляд кажется, что стихи Маяковского не сразу понятны, но, познакомившись с ними ближе, начинаешь ценить огромный талант этого "первого среди поэтов" своего времени. Нам искренне не хватает честности, сильных чувств и порывов, которые мы находим у Маяковского", - рассказала одна из участниц мероприятия Сабина Мархолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kvoty-na-obuchenie-i-karta-sootechestvennika-intervyu-evgeniya-primakova-1046569486.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, литература, владимир маяковский, россотрудничество в абхазии, новости