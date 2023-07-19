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В Сухуме отметили 130-летие Владимира Маяковского
В Сухуме отметили 130-летие Владимира Маяковского
Мероприятие было организованно представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с общественной организацией "Молодежное движение Абхазии" при поддержке... 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T21:31+0300
2023-07-19T21:31+0300
2023-07-19T21:31+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" прошло литературное мероприятие "Послушайте!", посвященное 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.В своей поэзии он проявил себя как реформатор, поставив множество экспериментов над русским языком. Он заявил о разрыве с русской классикой и создании нового литературного языка, соответствующего XX веку. В своем творчестве поэт органично соединил фантастику и быт, абстрактное и материальное, стараясь сократить дистанцию между литературным языком и живой речью - Маяковский использовал "корявый говор" улиц и авторские неологизмы", - сказала она.На мероприятии показывали видео и фотографии, связанные с жизнью и творчеством поэта, читали его стихи, в том числе, и в формате "открытого микрофона", в котором поучаствовать мог любой желающий. "На первый взгляд кажется, что стихи Маяковского не сразу понятны, но, познакомившись с ними ближе, начинаешь ценить огромный талант этого "первого среди поэтов" своего времени. Нам искренне не хватает честности, сильных чувств и порывов, которые мы находим у Маяковского", - рассказала одна из участниц мероприятия Сабина Мархолия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kvoty-na-obuchenie-i-karta-sootechestvennika-intervyu-evgeniya-primakova-1046569486.html
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абхазия, литература, владимир маяковский, россотрудничество в абхазии, новости
абхазия, литература, владимир маяковский, россотрудничество в абхазии, новости
В Сухуме отметили 130-летие Владимира Маяковского
Мероприятие было организованно представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с общественной организацией "Молодежное движение Абхазии" при поддержке "Дома Москвы".
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" прошло литературное мероприятие "Послушайте!", посвященное 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
Сотрудник представительства Наталья Каюн рассказала слушателям интересные факты из биографии поэта , в том числе, и о его визитах в Абхазии, поделилась историей о личной встрече с дочерью Маяковского.
В своей поэзии он проявил себя как реформатор, поставив множество экспериментов над русским языком. Он заявил о разрыве с русской классикой и создании нового литературного языка, соответствующего XX веку. В своем творчестве поэт органично соединил фантастику и быт, абстрактное и материальное, стараясь сократить дистанцию между литературным языком и живой речью - Маяковский использовал "корявый говор" улиц и авторские неологизмы", - сказала она.
На мероприятии показывали видео и фотографии, связанные с жизнью и творчеством поэта, читали его стихи, в том числе, и в формате "открытого микрофона", в котором поучаствовать мог любой желающий.
"На первый взгляд кажется, что стихи Маяковского не сразу понятны, но, познакомившись с ними ближе, начинаешь ценить огромный талант этого "первого среди поэтов" своего времени. Нам искренне не хватает честности, сильных чувств и порывов, которые мы находим у Маяковского", - рассказала одна из участниц мероприятия Сабина Мархолия.