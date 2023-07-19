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Виссариону Цвижба присвоено звание "Народный художник Республики Абхазия"
Виссариону Цвижба присвоено звание "Народный художник Республики Абхазия"
Члену Союза художников Абхазии, бывшему директору столичного худучилища Виссариону Цвижба в этом году исполняется 80 лет. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T17:33+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Виссариону Цвижба присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает пресс-служба президента республики.Виссарион Цвижба родился 5 августа 1943 года в селе Члоу Очамчырского района. Он - член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В 2014 году картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии.Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в художественном фонде, в частных коллекциях России и в других зарубежных странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/doroga-v-goru-v-tsvz-otkrylas-vystavka-rabot-vissariona-tsvizhba-1046850293.html
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абхазия, новости, искусство
Виссариону Цвижба присвоено звание "Народный художник Республики Абхазия"
Члену Союза художников Абхазии, бывшему директору столичного худучилища Виссариону Цвижба в этом году исполняется 80 лет.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik
. Виссариону Цвижба присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает
пресс-служба президента республики.
"За значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство, воспитание подрастающего поколения присвоить почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" Цвижба Виссариону Акуновичу", - говорится в указе.
Виссарион Цвижба родился 5 августа 1943 года в селе Члоу Очамчырского района. Он - член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В 2014 году картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии.
Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в художественном фонде, в частных коллекциях России и в других зарубежных странах.