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Виссариону Цвижба присвоено звание "Народный художник Республики Абхазия"

Виссариону Цвижба присвоено звание "Народный художник Республики Абхазия"

Члену Союза художников Абхазии, бывшему директору столичного худучилища Виссариону Цвижба в этом году исполняется 80 лет. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T17:33+0300

2023-07-19T17:33+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Виссариону Цвижба присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает пресс-служба президента республики.Виссарион Цвижба родился 5 августа 1943 года в селе Члоу Очамчырского района. Он - член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В 2014 году картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии.Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в художественном фонде, в частных коллекциях России и в других зарубежных странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/doroga-v-goru-v-tsvz-otkrylas-vystavka-rabot-vissariona-tsvizhba-1046850293.html

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