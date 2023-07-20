https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-21-iyulya-1047044969.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июля

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В пятницу, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода, без осадков. Индекс УФ максимальный, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии