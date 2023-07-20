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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T20:10+0300
2023-07-20T20:10+0300
2023-07-20T20:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В пятницу, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода, без осадков. Индекс УФ максимальный, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. В пятницу, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода, без осадков. Индекс УФ максимальный, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.