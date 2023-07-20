https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/vse-turisticheskie-obekty-zapuscheny-v-gagrskom-rayone-posle-navodneniya-1047034931.html
Все туристические объекты запущены в Гагрском районе после наводнения
Все туристические объекты запущены в Гагрском районе после наводнения
Более тысячи домов затопило из-за наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T09:35+0300
2023-07-20T09:35+0300
2023-07-20T10:45+0300
в абхазии
разгул стихии в гагрском районе
гагрский район
гагра
отдых в абхазии
туристы
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Все туристические объекты вновь запущены в Гагрском районе после наводнения, сказал в эфире радио Sputnik начальник отдела туризма администрации Гагрского района Ахра Бганба.Туристические объекты работают в штатном режиме и продолжают принимать гостей, сказал Бганба и подчеркнул, что Гагра готова принять всех желающих.Разгул стихии в Гагрском районе>>Он уточнил, что в результате непогоды в основном пострадали частные домовладения и гостевые дома. Согласно указу главы района Юрия Хагуш, были созданы штаб и комиссия по ликвидации последствий стихии."Члены комиссии выезжают на места и составляют оценочные акты, чтобы в последующем можно было возместить нанесенный ущерб. Хотелось бы выразить огромную благодарность и самим жителям района, которые как единое целое помогали друг другу, старались быстрее ликвидировать последствия стихии", – сказал Бганба.Возобновили работу объекты развлечений, такие как аквапарк и колесо обозрения. Бганба подчеркнул, что уже сегодня Гагра вернулась к привычному ритму жизни.В дни стихии из сел Лдзаа и Алахадзы были переведены около 560 человек в "Курорт Пицунда" и частные гостиницы. Из населенных пунктов, где были размыты дороги, вывозили туристов, в том числе по морю на маломерных судах, принадлежащих частным экскурсионным фирмам, отметил Бганба.Обращений со стороны гостей Абхазии о компенсации ущерба или же с просьбой о восстановлении их автотранспорта после наводнения не было.По предварительным подсчетам, в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе было подтоплено около 1100 домов. Больше всего пострадало село Лдзаа, где ущерб нанесен примерно 120 объектам размещения. Частично пострадали села Алахадзы, Холодная речка.В черте города наибольший урон потоки воды нанесли на улицах Гечба, Султана Сосналиева, Баграта Шинкуба, Сухумское шоссе. В созданную комиссию уже поступило 65 заявлений с просьбой о компенсации от жителей городской части Гагры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/tsishba-ob-ustranenii-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-pomosch-idet-so-vsey-respubliki-1046932182.html
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разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, гагра, отдых в абхазии, туристы
разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, гагра, отдых в абхазии, туристы
Все туристические объекты запущены в Гагрском районе после наводнения
09:35 20.07.2023 (обновлено: 10:45 20.07.2023)
Более тысячи домов затопило из-за наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Все туристические объекты вновь запущены в Гагрском районе после наводнения, сказал в эфире радио Sputnik начальник отдела туризма администрации Гагрского района Ахра Бганба.
"Ситуация стабильная. Очаги стихии ликвидированы. Конечно, очень сильно пострадали наши села – Лдзаа, Алахадзы. В городе работают все кафетерии, рестораны, гостиницы, пансионаты. Также ведется благоустройство города – кладется брусчатка и асфальт, производится частичная замена водопровода и многие другие работы", – отметил он.
Туристические объекты работают в штатном режиме и продолжают принимать гостей, сказал Бганба и подчеркнул, что Гагра готова принять всех желающих.
Он уточнил, что в результате непогоды в основном пострадали частные домовладения и гостевые дома. Согласно указу главы района Юрия Хагуш, были созданы штаб и комиссия по ликвидации последствий стихии.
"Члены комиссии выезжают на места и составляют оценочные акты, чтобы в последующем можно было возместить нанесенный ущерб. Хотелось бы выразить огромную благодарность и самим жителям района, которые как единое целое помогали друг другу, старались быстрее ликвидировать последствия стихии", – сказал Бганба.
Возобновили работу объекты развлечений, такие как аквапарк и колесо обозрения. Бганба подчеркнул, что уже сегодня Гагра вернулась к привычному ритму жизни.
"В первые дни работа объектов была приостановлена, так как стихия принесла и камни, и землю, стояла вода. Мы не ожидали этого, но наши туристы встали рядом с местными жителями, помогали все расчищать, отказывались куда-либо переезжать, уезжать. Можно сказать, что общими усилиями Гагра возвращается к обычному режиму жизни", – подчеркнул Бганба.
В дни стихии из сел Лдзаа и Алахадзы были переведены около 560 человек в "Курорт Пицунда" и частные гостиницы. Из населенных пунктов, где были размыты дороги, вывозили туристов, в том числе по морю на маломерных судах, принадлежащих частным экскурсионным фирмам, отметил Бганба.
Обращений со стороны гостей Абхазии о компенсации ущерба или же с просьбой о восстановлении их автотранспорта после наводнения не было.
По предварительным подсчетам, в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе было подтоплено около 1100 домов. Больше всего пострадало село Лдзаа, где ущерб нанесен примерно 120 объектам размещения. Частично пострадали села Алахадзы, Холодная речка.
В черте города наибольший урон потоки воды нанесли на улицах Гечба, Султана Сосналиева, Баграта Шинкуба, Сухумское шоссе. В созданную комиссию уже поступило 65 заявлений с просьбой о компенсации от жителей городской части Гагры.