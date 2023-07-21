https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/komissiya-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-zavershila-pervyy-etap-raboty-1047061447.html
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Гагрском районе завершила первый этап работы
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Гагрском районе завершила первый этап работы
Власти Гагрского района окажут материальную помощь наиболее нуждающимся семьям, пострадавшим во время наводнения в ночь с 8 на 9 июля. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T19:45+0300
2023-07-21T19:45+0300
2023-07-21T19:45+0300
в абхазии
разгул стихии в гагрском районе
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате наводнения в Гагрском районе пострадало 1219 домов в ночь с 8 на 9 июля, сообщила Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Гунба добавила, что в рамках второго этапа работы членам комиссии предстоит определить категории пострадавших граждан, так как в приоритете социально уязвимые слои населения."Естественно, помощь будет оказана социально уязвимым семьям, которые в результате последствий стихии не имеют возможности находиться в своих домах. Они сегодня живут у родственников, у соседей, кто-то снимает жилье. Вторым этапом мы окажем определенному количеству пострадавших материальную помощь по решению комиссии", - сказала Гунба.По словам замглавы администрации Гагрского района, также продолжаются работы по ликвидации последствий стихии в селах Лдзаа и Алахадзы. В них задействована техника "Управления городского хозяйства", РУП "Абхазберегозащиты" и частные тракторы, чьи услуги оплачивает администрация муниципалитета.Ливневые дожди нанесли существенный ущерб Гагрскому району в ночь с 8 на 9 июля. По предварительным подсчетам было подтоплено около 1100 домов. Больше всего пострадало село Лдзаа, где ущерб нанесен примерно 120 объектам размещения. Частично пострадали села Алахадзы, Псахара и городская часть Гагры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/adleyba-o-postradavshikh-ot-stikhii-v-gagrskom-rayone-stanovitsya-legche-kogda-vidyat-vnimanie-1047037012.html
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разгул стихии в гагрском районе, абхазия, гагрский район
разгул стихии в гагрском районе, абхазия, гагрский район
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Гагрском районе завершила первый этап работы
Власти Гагрского района окажут материальную помощь наиболее нуждающимся семьям, пострадавшим во время наводнения в ночь с 8 на 9 июля.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате наводнения в Гагрском районе пострадало 1219 домов в ночь с 8 на 9 июля, сообщила Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
"Члены комиссии по ликвидации последствий стихии завершили обход пострадавших домов в рамках первого этапа работы. В 406 случаях вода зашла непосредственно в дома и нанесла ущерб. В остальных случаях, в основном, подтопило подвальные помещения, дворы, повредила заборы", - уточнила она.
Гунба добавила, что в рамках второго этапа работы членам комиссии предстоит определить категории пострадавших граждан, так как в приоритете социально уязвимые слои населения.
"Естественно, помощь будет оказана социально уязвимым семьям, которые в результате последствий стихии не имеют возможности находиться в своих домах. Они сегодня живут у родственников, у соседей, кто-то снимает жилье. Вторым этапом мы окажем определенному количеству пострадавших материальную помощь по решению комиссии", - сказала Гунба.
По словам замглавы администрации Гагрского района, также продолжаются работы по ликвидации последствий стихии в селах Лдзаа и Алахадзы. В них задействована техника "Управления городского хозяйства", РУП "Абхазберегозащиты" и частные тракторы, чьи услуги оплачивает администрация муниципалитета.
Ливневые дожди нанесли существенный ущерб Гагрскому району в ночь с 8 на 9 июля. По предварительным подсчетам было подтоплено около 1100 домов. Больше всего пострадало село Лдзаа, где ущерб нанесен примерно 120 объектам размещения. Частично пострадали села Алахадзы, Псахара и городская часть Гагры.