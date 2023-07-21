https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-iyulya-1047061602.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 22 и 23 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 22 и 23 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°Сдо +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии