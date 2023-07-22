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Миграционная служба: в Абхазии трудятся граждане из 28 иностранных государств

Миграционная служба: в Абхазии трудятся граждане из 28 иностранных государств

Глава МВД Роберт Киут провел рабочую встречу с начальником Государственной миграционной службы Рамином Габлая по вопросам обеспечения правопорядка и... 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T08:55+0300

2023-07-22T08:55+0300

2023-07-22T08:55+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Абхазии на сегодняшний день работают граждане из 28 иностранных государств, рассказал на встрече с главой МВД Робертом Киут начальник Государственной миграционной службы Рамин Габлая.Сотрудники службы проводят рейды, в том числе совместно с МВД по выявлению и пресечению нарушений. Так из страны выдворено двое иностранных граждан. Всего за этот год в результате проверок лиц, прибывших из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья выявлено 224 нарушения правил проживания на территории республики, без паспорта или регистрации, а так же правил въезда либо режима пребывания (проживания) на территории Абхазии.Роберт Киут особо отметил, что МВД ведет усиленную работу в отношении отдельной категории лиц, временно въезжающих на территорию Абхазии и не состоящих на миграционном учете, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств.

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