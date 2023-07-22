https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/ochamchyrskiy-rayon-nachal-obrabotku-kukuruznykh-poley-ot-selskokhozyaystvennogo-vreditelya-1047064506.html

Очамчырский район начал обработку кукурузных полей от сельскохозяйственного вредителя

Очамчырский район начал обработку кукурузных полей от сельскохозяйственного вредителя

В Очамчырском районе вспахано и посеяно 1900 гектаров кукурузы. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T13:25+0300

2023-07-22T13:25+0300

2023-07-22T13:25+0300

в абхазии

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борьба с вредителями в абхазии

сельское хозяйство

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Из бюджета Очамчырского района выделено 250 тысяч рублей на борьбу с сельскохозяйственным вредителем - листовой совкой, рассказал Очамчыра информ Тенгиз Какубава, начальник отдела сельского хозяйства администрации района.По его словам, очаг распространения был обнаружен в селах Маркула и Акуаскьа.Уже обработано более 130 гектаров в районе. Всего засеяно и вспахано 1900 гектаров кукурузы. Лекарственный препарат выделил Минсельхоз республики.В Гулрыпшском районе, как ранее рассказывал глава Управления сельского хозяйства и продовольствия Рафик Григорян, вспахано 800 гектаров земли. Из них 600 гектаров отведено под посев кукурузы, овощи занимают 150 гектаров, картофель — 20 гектаров, бахчевые — 20 гектаров, фасоль, тыква и редис — 10 гектаров.Как ранее рассказывал на совещании замглавы района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия, вспахано 1200 гектаров, в то время как в прошлом году уже было обработано 1476 гектаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/posrednik-dzhopua-o-posevnoy-kampanii-gosprogramme-i-investitsiyakh-v-selskoe-khozyaystvo---1046610261.html

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