День Государственного флага отметили в Абхазии
22:00 23.07.2023 (обновлено: 23:31 23.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.
СУХУМ, 23 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.
К празднику Госкомитет по делам молодежи и спорта организовал авто, мото и велопробег, в котором приняли участие более 200 человек, среди них члены Альфард-клуба, клуба мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты.
Участники пробега возложили цветы у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, у могилы автора флага республики Валерия Гамгия в селе Кутол.
На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.
Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул", женский фольклорный ансамбль "Гунда".
День Государственного флага Абхазии празднуется в республике с 2005 года.