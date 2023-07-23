https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/den-gosudarstvennogo-flaga-otmetili-v-abkhazii-1047083397.html

День Государственного флага отметили в Абхазии

День Государственного флага отметили в Абхазии

Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.Участники пробега возложили цветы у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, у могилы автора флага республики Валерия Гамгия в селе Кутол.На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул", женский фольклорный ансамбль "Гунда".День Государственного флага Абхазии празднуется в республике с 2005 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/avto-moto-i-veloprobeg-proshli-v-abkhazii-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-1047072464.html

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