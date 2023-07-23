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День Государственного флага отметили в Абхазии
День Государственного флага отметили в Абхазии
Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T22:00+0300
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СУХУМ, 23 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.Участники пробега возложили цветы у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, у могилы автора флага республики Валерия Гамгия в селе Кутол.На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул", женский фольклорный ансамбль "Гунда".День Государственного флага Абхазии празднуется в республике с 2005 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/avto-moto-i-veloprobeg-proshli-v-abkhazii-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-1047072464.html
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день государственного флага абхазии, день флага, флаги, абхазия, сухум
день государственного флага абхазии, день флага, флаги, абхазия, сухум

День Государственного флага отметили в Абхазии

22:00 23.07.2023 (обновлено: 23:31 23.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.
СУХУМ, 23 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.
К празднику Госкомитет по делам молодежи и спорта организовал авто, мото и велопробег, в котором приняли участие более 200 человек, среди них члены Альфард-клуба, клуба мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты.
Участники пробега возложили цветы у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, у могилы автора флага республики Валерия Гамгия в селе Кутол.
На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.
Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

День флага отметили в Абхазии

День флага отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

День флага отметили в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День флага отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук

День флага отметили в Абхазии

На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул", женский фольклорный ансамбль "Гунда".
День Государственного флага Абхазии празднуется в республике с 2005 года.
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2023
В Абхазии
Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага
12:25
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