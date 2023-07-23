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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июля
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать передняя часть циклона с юга. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T16:05+0300
2023-07-23T16:05+0300
2023-07-23T16:43+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В понедельник, 24 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 июля
16:05 23.07.2023 (обновлено: 16:43 23.07.2023)
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать передняя часть циклона с юга.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В понедельник, 24 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.