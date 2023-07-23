https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/putin-i-lukashenko-v-sankt-peterburge-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-1047076483.html

Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине

Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых... 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T15:10+0300

2023-07-23T15:10+0300

2023-07-23T16:39+0300

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Рекордные потери ВСУ и судьба иностранных наемниковКак рассказал Путин, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.Так глава государства ответил на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley."С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", — отметил Путин.По словам президента, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.Он также выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают "из-за своей глупости"."Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — указал глава государства.План НАТО по Западной Украине и безопасность БелоруссииВ свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей."Это дымовая завеса. <...> Оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск России", — объяснил он.По его словам, этот план поддерживают власти США.Политик отметил, что для Белоруссии и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части.Лукашенко попросил Путина обдумать этот вопрос, выразив желание, чтобы Россия поддержала Белоруссию при таком развитии событий.Он также отдельно поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики."Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси — это как против России. Мы это учитываем при строительстве наших вооруженных сил", — отметил глава государства.Украинское контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/putin-poteri-vsu-pri-kontrnastuplenii-sostavili-26-tysyach-chelovek-1047074052.html

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