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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T16:00+0300
2023-07-24T16:00+0300
2023-07-24T16:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Во вторник, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, туман, днем осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Во вторник, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, туман, днем осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.