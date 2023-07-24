https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-25-iyulya-1047095209.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T16:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Во вторник, 25 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, гроза, туман, днем осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии