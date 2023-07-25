https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/poseschaemost-ritsinskogo-parka-i-novoafonskoy-peschery-snizilas-v-2023-godu-1047107497.html

Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры снизилась в 2023 году

Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры снизилась в 2023 году

Неблагоприятные погодные условия и сложная политическая обстановка в мире - факторы, повлиявшие, по мнению руководителей основных достопримечательностей... 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T13:55+0300

2023-07-25T13:55+0300

2023-07-25T19:42+0300

в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

новоафонская пещера

отдых в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/04/1032765014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a580c58180df7160205339f4154db331.jpg

СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры снизилась по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказали корреспонденту Sputnik руководители объектов.По словам директора Рицинского реликтового национального парка Адамура Багателия, с начала 2023 года по 21 июля объект посетили 227 983 человека, что на 38 277 меньше аналогичного периода 2022 года.Согласно данным дирекции Рицинского парка, объект с начала 2023 года по 21 июля заработал 150,9 миллионов рублей. За аналогичный отрезок времени 2022 года – 171,7 миллиона рублей, что почти на 20 миллионов рублей больше текущих результатов.В июне нынешнего сезона в парке побывало – 74 993 туриста, годом ранее – 90 513 туристов. С 1 по 21 июля 2023 года – 74 417, в 2022 году к 21 числу – 95 688 человек.С 1 января по 21 июля 2022 года Новоафонскую пещеру посетило 159 429 человек на общую сумму с проданных билетов 104, 8 миллиона рублей, уточнил замдиректора этого объекта Дамей Смыр.Он добавил, что в 2023 году подземную природу Абхазии увидело 151 174 человека, а сумма заработка к 21 июля составила 105, 8 миллиона рублей.Смыр объяснил, что заработать объект смог больше, несмотря на снижение количества туристов, благодаря повышению стоимости билета в пещеру с 500 до 700 рублей с мая 2022 года.В июне 2022 года в пещере побывало 45341 человек, в июле того же года – 72476 человек. Июнь 2023 года – 46438 человек, июль – 66 683 человека.По мнению Смыр, причиной такой тенденции может быть Специальная военная операции России и неустойчивая погода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/plan-po-sboru-nalogov-za-polgoda-v-gudautskom-rayone-perevypolnen-na-26--1047115739.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, новоафонская пещера, отдых в абхазии, абхазия