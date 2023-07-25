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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T18:25+0300
2023-07-25T18:25+0300
2023-07-25T18:48+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В среду, 26 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, утром возможен туман, преимущественно жаркая погода, без осадков. Очень высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июля
18:25 25.07.2023 (обновлено: 18:48 25.07.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В среду, 26 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, утром возможен туман, преимущественно жаркая погода, без осадков. Очень высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.