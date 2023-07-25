https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-26-iyulya-1047124513.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В среду, 26 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, утром возможен туман, преимущественно жаркая погода, без осадков. Очень высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии