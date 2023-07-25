https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-sostavlyaet-bolee-169-mln-rub-1047121229.html

Задолженность за электроэнергию в Гудаутском районе составляет более 169 млн руб

Задолженность за электроэнергию в Гудаутском районе составляет более 169 млн руб

Всего в Гудаутском районе 12400 потребителей электроэнергии. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T16:10+0300

2023-07-25T16:10+0300

2023-07-25T16:30+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

гудаутский район

электроэнергия

новый афон

аслан бжания

черноморэнерго

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ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Оплата за электроэнергию в Гудаутском районе составила 17% за полгода, рассказал на совещании с президентом начальник районного филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года население потребило электроэнергию на сумму 234,1 миллиона рублей.Объемы потребления в районе снизились на 15% и составили 176,4 миллиона кВт•ч. Гудаутским филиалом "Черноморэнерго" за первое полугодие 2023 года были установлены 23 трансформаторные подстанции, заменены 21 вышедший из строя трансформатор и еще восемь на более мощные агрегаты.После ввода в эксплуатацию подстанции "Приморский" с начала года заменили еще десять трансформаторов с шести киловольт на десять киловольт."На данный момент ведутся работы по реконструкции фидера "Абгархук", протяженностью 1200 метров, по городу фидер "Киараз" – четыре километра 120 метров и фидер "Жилдом" – два километра 770 метров", – сказал Гагулия.По мнению Гагулия, это дает положительный результат по оплате за потребленную электроэнергию. После их установки наблюдается 15% рост собираемости за свет.Планируется на первом этапе установить около 3000 приборов учета нового образца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/energosbyt-sostavit-spiski-neplatelschikov-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-1044868880.html

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