https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-sostavlyaet-bolee-169-mln-rub-1047121229.html
Задолженность за электроэнергию в Гудаутском районе составляет более 169 млн руб
Задолженность за электроэнергию в Гудаутском районе составляет более 169 млн руб
Всего в Гудаутском районе 12400 потребителей электроэнергии. 25.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-25T16:10+0300
2023-07-25T16:10+0300
2023-07-25T16:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
гудаутский район
электроэнергия
новый афон
аслан бжания
черноморэнерго
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ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Оплата за электроэнергию в Гудаутском районе составила 17% за полгода, рассказал на совещании с президентом начальник районного филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года население потребило электроэнергию на сумму 234,1 миллиона рублей.Объемы потребления в районе снизились на 15% и составили 176,4 миллиона кВт•ч. Гудаутским филиалом "Черноморэнерго" за первое полугодие 2023 года были установлены 23 трансформаторные подстанции, заменены 21 вышедший из строя трансформатор и еще восемь на более мощные агрегаты.После ввода в эксплуатацию подстанции "Приморский" с начала года заменили еще десять трансформаторов с шести киловольт на десять киловольт."На данный момент ведутся работы по реконструкции фидера "Абгархук", протяженностью 1200 метров, по городу фидер "Киараз" – четыре километра 120 метров и фидер "Жилдом" – два километра 770 метров", – сказал Гагулия.По мнению Гагулия, это дает положительный результат по оплате за потребленную электроэнергию. После их установки наблюдается 15% рост собираемости за свет.Планируется на первом этапе установить около 3000 приборов учета нового образца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/energosbyt-sostavit-spiski-neplatelschikov-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-1044868880.html
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абхазия, гудаутский район, электроэнергия, новый афон, аслан бжания, черноморэнерго
абхазия, гудаутский район, электроэнергия, новый афон, аслан бжания, черноморэнерго
Задолженность за электроэнергию в Гудаутском районе составляет более 169 млн руб
16:10 25.07.2023 (обновлено: 16:30 25.07.2023)
Всего в Гудаутском районе 12400 потребителей электроэнергии.
ГУДАУТА, 25 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Оплата за электроэнергию в Гудаутском районе составила 17% за полгода, рассказал на совещании с президентом начальник районного филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.
По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года население потребило электроэнергию на сумму 234,1 миллиона рублей.
"Исходя из этого, задолженность составила 169,4 миллиона рублей. От предприятий начислено 34,2 миллиона рублей, а оплачено 19,2 миллиона рублей – 56,3%. Что касается населения, начислено 169,8 миллиона рублей. Из них оплачено физлицами 15,4 миллиона рублей. Процент оплаты составил 9,1. Соответственно, задолженность составляет 154,4 миллиона рублей", – сказал Гагулия.
Объемы потребления в районе снизились на 15% и составили 176,4 миллиона кВт•ч.
Гудаутским филиалом "Черноморэнерго" за первое полугодие 2023 года были установлены 23 трансформаторные подстанции, заменены 21 вышедший из строя трансформатор и еще восемь на более мощные агрегаты.
После ввода в эксплуатацию подстанции "Приморский" с начала года заменили еще десять трансформаторов с шести киловольт на десять киловольт.
"На данный момент ведутся работы по реконструкции фидера "Абгархук", протяженностью 1200 метров, по городу фидер "Киараз" – четыре километра 120 метров и фидер "Жилдом" – два километра 770 метров", – сказал Гагулия.
Он также отметил, что в Новом Афоне начались работы по установке приборов учета современного образца с возможностью удаленного доступа и отключения. Уже установлено около 500 счетчиков.
По мнению Гагулия, это дает положительный результат по оплате за потребленную электроэнергию. После их установки наблюдается 15% рост собираемости за свет.
Планируется на первом этапе установить около 3000 приборов учета нового образца.