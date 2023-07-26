https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-iyulya-1047135534.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июля

Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать активный вынос тепла с юга. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T18:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В четверг, 27 июля, в Абхазии ожидается ясная погода, будет удушливо жарко. Очень высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии