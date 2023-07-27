https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/banki-otkazyvayutsya-ot-yunistrima-kak-migrantu-perevesti-dengi-iz-rossii-na-rodinu-1047166615.html

Банки отказываются от "Юнистрима": как мигранту перевести деньги из России на родину

Банки отказываются от "Юнистрима": как мигранту перевести деньги из России на родину

СУХУМ, 27 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане прекратили принимать и отправлять... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T18:55+0300

2023-07-27T18:55+0300

2023-07-27T19:32+0300

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СУХУМ, 27 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане прекратили принимать и отправлять денежные переводы через российскую систему "Юнистрим" после того, как она попала под блокирующие санкции США. Как находящиеся в России мигранты теперь могут отправлять деньги домой – разбирался Sputnik.Можно ли сейчас перевести деньги через "Юнистрим"?По данным российских информагентств и пресс-служб кредитных организаций, работу с "Юнистримом" приостановили казахстанские Freedom Finance и "Казпочта", узбекистанские"Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Турон-банк", армянские "Армэкономбанк", "Ардшинбанк", "Конверс банк", "Эвокабанк" и "Инекобанк", грузинскиеTBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, "Кредо Банк", "Базисбанк" и "Рико кредит", а также кыргызстанские"Компаньон", DemirBank. Asia Alliance Bank и "Айыл Банк".В то же время в армянских банках, продолжающих сотрудничать с сервисом, выдача проходит в штатном режиме, в том числе в долларах и евро.Полностью приостановили работу с "Юнистримом" лишь в Грузии.Ситуация постоянно меняется, поэтому точную и актуальную информацию клиентам стоит выяснять на горячей линии этой системы денежных переводов."Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении пресс-службы "Юнистрима", размещенном на сайте финорганизации.Отмечается, что банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире."В целях бесперебойного проведения взаиморасчетов с участием иностранных организаций банк предлагает использование национальных валют", – заявили в пресс-службе, подчеркнув, что руководство учреждения принимает все соответствующие меры для смягчения возможных негативных последствий.Другие системы денежных переводовСуществует множество других способов переслать деньги из РФ в страны ближнего зарубежья.Через данные сервисы можно отправлять деньги на счет или наличными между специальными пунктами.Комиссия зависит от страны, валюты, суммы и метода пересылки средств.БанкиОтправлять деньги в страны ближнего зарубежья можно и через сервисы российских банков.Например, иностранные граждане могут получить дебетовую карту "Сбербанка"и перечислять деньги с помощью приложения "Сбербанк онлайн".Указав там номер принадлежащей получателю карты "Мир" или национальных платежных систем стран ближнего зарубежья можно перечислить средства в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Комиссия составит 1% от суммы перевода, но не менее 30 рублей.По номеру телефона получателя деньги на его карту можно отправить в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Абхазию и в Приднестровье. При переводе таким способом в Кыргызстан и Узбекистан комиссия не взымается. Если же пересылать в остальные страны, в виде комиссии снимут 1% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей.В случае с Кыргызстаном и Узбекистаном существует еще один способ перевода средств через "Сбербанк онлайн". Вы можете указать ФИО и номер телефона человека, кому предназначается перевод, и после совершения операции он сможет получить на руки наличные деньги в офисах системы "Астрасенд". Однако такой метод немного более затратный: комиссия – 1,5%, но не менее 30 рублей.Держатели карт "Тинькофф" могут через приложение банка по номеру телефона перевести деньги в Абхазию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. До 20 тыс. руб. в месяц отправляется без комиссии, а свыше этой суммы – 1%.У владельцев карт ВТБ есть возможность по номеру телефона перевести деньги на карты Армении, Таджикикстана, Кыргызстана и Узбекистана. Комиссия – от 0,5%, но не менее 30 рублей. По номеру карты можно переслать средства в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. Комиссия – 1%, но не меньше 50 рублей.Схожий функционал предоставляют и другие российские банки.ПочтаВ отделениях "Почты России" можно сделать почтовый перевод в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию.Комиссия зависит от суммы отправления, средний срок перевода — два дня.

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