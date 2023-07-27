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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T19:30+0300
2023-07-27T19:30+0300
2023-07-27T19:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В пятницу, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, местами туман, днем дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июля
19:30 27.07.2023 (обновлено: 19:37 27.07.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальном разделе.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В пятницу, 28 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, местами туман, днем дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.