https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/gosudarstvennaya-granitsa-abkhazii-situatsiya-na-punktakh-propuska-psou-i-ingur-1047166202.html

Государственная граница Абхазии: ситуация на пунктах пропуска "Псоу" и "Ингур"

Государственная граница Абхазии: ситуация на пунктах пропуска "Псоу" и "Ингур"

Начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в передаче радио Sputnik "Гражданин и начальник" ответил на вопросы о том, как работает государственная... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T13:55+0300

2023-07-28T13:55+0300

2023-07-28T14:32+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Ингур" будут реконструировать, сказал в эфире радио Sputnik начальник погранотряда Абхазии СГБ Абхазии Рустам Латипов.По словам Латипова, обстановка на границе с Грузией остается неизменной. "Перемещаются через контрольно-пропускной пункт в основном жители сел Галского района, также работники ИнгурГЭС, в отдельных случаях наши граждане, которые получили разрешение соответствующих органов на выезд на территорию Грузии по различного рода гуманитарным вопросам – когда есть родственные узы, траурные события, в исключительных случаях, когда связано с медицинскими вопросами. Небольшой процент работников международных организаций", – отметил он.Количество людей, пересекающих границу с Грузией в это время года, примерно равно показателям аналогичного периода прошлого года.Есть единичные случаи, когда граждане России обращаются за разрешением пересечь границу Абхазии и попасть в Грузию через КПП "Ингур", но профильные службы отговаривают их от этого для их же блага, сказал Латипов.Латипов подчеркнул, что в подобных случаях проводятся разъяснительные беседы с иностранными гражданами.По словам начальника погрануправления СГБ, в Галском районе сложилась наиболее благоприятная криминогенная обстановка за счет взаимодействия абхазской и российской сторон."Конечно, большим основанием тому является наша совместная деятельность с российскими пограничными органами на территории Абхазии. Также созданы возможности по взаимодействию со всеми силовыми подразделениями, присутствующими на восточных рубежах", – отметил он.Количество нарушителей государственной границы по реке Ингур сокращается, сказал Латипов и объяснил, как удалось этого добиться.Рустам Латипов уточнил, что проблемы с жителями Галского района в основном возникают из-за того, что у них нет документов, подтверждающих личность.Эту проблему он назвал достаточно серьезной, над которой надо работать, так как есть много примеров, когда жители Галского района не желают переходить на территорию Грузии, а хотят получить паспорт гражданина Абхазии и интегрироваться в абхазское общество.Граница с РоссиейПрезидент Абхазии Аслан Бжания в минувшую среду провел выездное совещание на КПП "Псоу" и осмотрел введенное в эксплуатацию здание штаба пограничной службы, автовокзал и инфраструктуру в целом.По словам Латипова, после строительства нового здания штаба существенно улучшились условия работы сотрудников, их социально-бытовые условия. В штабе предусмотрены служебные помещения, комнаты отдыха, душевые, пищевой блок и комната временного содержания правонарушителей.Он добавил, что подобные условия для труда и отдыха служащих планируется также создать в аэропорту имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и на КПП "Ингур" к 2024 году.Отсутствие координации и вседозволенность граждан, занимающихся частным извозом, в последующем приводят к конфликтным ситуациям на автовокзале на границе по реке Псоу, подчеркнул Латипов.Латипов уточнил, что конфликтные ситуации нередко происходят между военнослужащими пограничных, таможенных органов и туристами. В связи с этим президентом Абхазии Асланом Бжания поставлена задача силовым структурам для наведения там порядка.Что касается самого автовокзала, добавил он, глава республики поручил Минэкономики и руководству Гагрского района привести территорию в надлежащее состояние.Латипов также рассказал о ситуации на границе по реке "Псоу" в пик курортного сезона, которую ежесуточно пересекает более 11 тысяч транспортных средств и более 63 тысяч человек.Максимальные показатели были зафиксированы в августе прошлого года, когда границу с Россией в сутки пересекало более 67 тысяч человек. Время ожидания автотранспорта в пиковые часы не превышает двух часов.Для улучшения работы КПП "Псоу" абхазские и российские пограничные службы на постоянной основе ведут переговоры и взаимодействуют, отметил Латипов.Он добавил, что абхазская сторона также рассматривает возможность реконструкции старого моста на границе по реке Псоу в рамках совместной работы абхазо-российской межправительственной комиссии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/glavnyy-chetverg-piliya-rasskazal-kak-proshlo-polugodie-dlya-galskogo-rayona--1047158913.html

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