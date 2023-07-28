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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 29 и 30 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 29 и 30 июля
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточный отрог антициклона с северо-запада. 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T20:10+0300
2023-07-28T20:10+0300
2023-07-28T20:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 29 и 30 июля
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточный отрог антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.