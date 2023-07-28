https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/rossiyskie-voyska-poluchat-bolee-3000-udavov-povyshennoy-moschnosti-1047163224.html

Российские войска получат более 3000 "Удавов" повышенной мощности

Российские войска получат более 3000 "Удавов" повышенной мощности

Перевооружение Российской армии продолжается в хорошем темпе и с нарастающим могуществом линейки образцов. 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T08:55+0300

2023-07-28T08:55+0300

2023-07-28T08:55+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКвалификационные испытания нового пистолета "Удав" в сложных боевых условиях позволят ижевским оружейникам доказать надежность и эффективность изделия, начать в 2023 году серийное производство.Самозарядный пистолет "Удав" разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, который на прицельной дальности до 100 м гарантирует "запреградное воздействие", то есть поражение живой силы противника в бронежилетах 2-го класса защиты из современных многослойных материалов. В линейке боеприпасов для "Удава" также имеются патроны с бронебойно-трассирующими пулями (7БТ3), со стальным (7Н29) и свинцовым (7Н28) сердечниками (список неполный)."Удав" удобен для стрельбы правой и левой рукой. Снаряжается магазином на 18 патронов, имеет универсальную планку Пикатинни для крепления лазерного целеуказателя или фонаря. Предусмотрена возможность установки прибора бесшумной стрельбы (кожух изготовлен из легкого углеволокна). Длина пистолета – 206 мм, толщина – 36 мм, масса без патронов – 780 г, с патронами – 980 г (немного тяжелее пистолета Макарова).По данным "Калашникова", в ходе разработки "Удава" внедрены новации, обеспечившие превосходство в сравнении с признанными в мире российскими аналогами – пистолетам Лебедева, Ярыгина, ГШ-18, а также иностранными – Glock, Walther, Colt. "Удав" – достойная замена пистолету Макаровакалибра 9×18 мм. В этом ранее лично убедился и президент РФ Владимир Путин.Пистолет успешно прошел государственные испытания. По информации Минобороны РФ, в опытной войсковой эксплуатации 6П72 в экстремальных температурных условиях "показал устойчивую работу и высокие баллистические качества". Вооруженные силы России планируют в текущем году получить более 3000 новых пистолетов повышенной мощности. Возможно, в зоне СВО армейский пистолет – не самое главное оружие, и все же для боя на ближних дистанциях он может оказаться совершенно незаменимым.Классика и современность в одной обоймеНовый "Удав" – развитие концепции самозарядного пистолета Сердюкова (СПС). Разработан для широкого применения в войсках и спецслужбах. Пистолет оснащен классической автоматикой, рамка выполнена из ударопрочного пластика со стальными несущими элементами. При смене магазина патрон досылается в патронник автоматически. Новый пистолет отличается большим запасом надежности, рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от +50 до –70° С. Планируется выпуск разных модификаций "Удава" – специальной, армейской и гражданской. Достаточно высок экспортный потенциал этого изделия.Основные преимущества ПМ – надежность и безотказность в любых климатических условиях, высокий останавливающий эффект на дистанции до 50 метров, ресурс до 50 тысяч выстрелов. Начальная скорость полета пули – 315 метров в секунду. Боевая скорострельность – 30 выстрелов в минуту. Пистолет обладает высокой точностью (кучностью) стрельбы – на дистанции 25 метров радиус рассеивания составляет всего 75 миллиметров. У хорошего стрелка на дистанции 50 метров все пули ложатся в круг диаметром 320 миллиметров. Убойная сила стандартной пули сохраняется на расстоянии до 350 метров (энергия пули – 300 Дж). Пистолет достаточно легкий и удобный для скрытого ношения, в снаряженном состоянии (в обойме – 8 патронов) весит 810 г.Пистолет Макарова является личным оружием офицеров Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов РФ, остается одним из самых популярных боевых пистолетов в мире. Однако рост интенсивности огня в ближнем бою и совершенствование бронежилетов и шлемов уже исчерпали ресурс модернизации ПМ. Российской армии и другим силовым структурам сегодня требуется легкое, надежное, удобное и простое в эксплуатации индивидуальное оружие большей мощности и прицельной дальности.Ижевский завод осваивал технологическую линию пистолета "Удав" в напряженных условиях, работая в три смены, параллельно начиная производство других новинок. "Удав" – достойное современное оружие для армии и других силовых структур России. А название объясняется характерным звуком выстрела, похожим на шипение змеи.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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