https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/dlya-chego-rossiyskie-gerani-i-oniksy-letyat-k-dunayu-1047126499.html

Для чего российские "Герани" и "Ониксы" летят к Дунаю

Для чего российские "Герани" и "Ониксы" летят к Дунаю

Россия не позволит бесконечно и безнаказанно переправлять натовское оружие на Украину морскими и речными путями. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T08:55+0300

2023-07-26T08:55+0300

2023-07-26T10:51+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКомбинированные удары Российской армии последовательно нейтрализуют черноморскую и дунайскую логистику, прибрежные базы нефтепродуктов, склады и арсеналы ВСУ. "Система доставки" уничтожается "Геранями" и "Ониксами" буквально в трехстах метрах от румынской территории НАТО.Вооруженные силы РФ ежесуточно наносят комбинированные удары по военным объектам на украинском ТВД, включая "мобилизованные" черноморские и дунайские порты. В ночь на 24 июля только над городом-портом Рени насчитали 15 российских беспилотников "Герань-2", взрывы гремели в Измаиле и Вилково. Украинское командование "Юг" подтвердило удар по "определенным портовым мощностям". Газета The New York Times оперативно заявила о риске "более прямой конфронтации с членом НАТО" и росте мировых цен на пшеницу на шесть процентов. Разумеется, "зерновая сделка" – фиговый листок, которым Запад пытался маскировать поставки оружия для ВСУ.Однако трезвомыслящие читатели румынской газеты Adevărul комментируют по-своему: "Россия больше ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы экспорт украинского зерна служил прикрытием для переброски оружия с Запада на Украину… Это системная атака на еще доступную Киеву портовую инфраструктуру призвана перекрыть южный путь поставки оружия и боеприпасов". Совершенно пророссийская позиция.Сегодня спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: "Мы не позволим использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину, для использования его в диверсионных и террористических целях". Ранее, 19 июля российские ракеты "Оникс" и Х-22 вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области. Крымские береговые ракетные комплексы "Бастион" отработали "Ониксами" по стратегически важному мосту в Затоке 21 июля. Командование ВСУ признало, что российские сверхзвуковые "Ониксы" и ракеты воздушного базирования Х-22 украинскими (натовскими) средствами ПВО неуловимы. Поражение морских и речных портов, прилегающей инфраструктуры снижает логистические и боевые возможности ВСУ.Принуждение к новому мируАмериканцы сетуют, что ранее через дунайские порты Украина экспортировала около 2 млн тонн зерна в месяц, не это главное. Западные поставщики оружия киевскому режиму разработали надежные морские и речные маршруты. "Железный поток" движется из США в Европу преимущественно морем. Из портов Германии, Нидерландов и Польши военные грузы направляются на Украину железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Последний вариант – не самый быстрый, зато безопаснее других, и объемы перевозок практически неограниченны. Из Роттердама – вверх по Рейну, затем в канал Майн – Дунай, а весь речной путь до Измаила и Рени составляет примерно 10 суток. За это время один сухогруз доставит около 7000 тонн оружия и боеприпасов для ВСУ – более четырех железнодорожных эшелонов по 70 вагонов с танками, БМП, артиллерией и боеприпасами. Дальнейшая судьба украинских портов на Дунае вполне предсказуема.Командующий группировкой войск "Центр" в зоне СВО, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев 23 июля в эфире одного из центральных российских телеканалов спрогнозировал завершение украинского "контрнаступления" до осени, и откровенно ответил на вопрос о длительности боевых действий: "Достаточно времени придется потратить. Рассуждать об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше".Надежный российский союзник – Беларусь – 22 июля завершила трансформацию оборонного законодательства. Отныне Законом № 292 предусмотрена возможность "направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности". Последнее положение вгоняет в уныние киевских мелких бесов и их западных хозяев. Напомню, конституционный нейтралитет и безъядерный статус РБ остались в прошлом гораздо ранее.На определенном этапе СВО решительные действия российских и белорусских войсковых группировок на "ограниченном" украинском ТВД могут предотвратить дальнейшую эскалацию, "затяжную войну" в Европе и практически неизбежную "проекцию силы" на Североамериканский континент. Россия остается самой могущественной в мире ядерной державой, и априори ни одной войны проиграть не может.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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