https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/vtoroy-kontsert-vtorogo-sezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1047196521.html

Второй концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Госфилармонии

Второй концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Госфилармонии

В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором... 28.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-28T22:01+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.

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