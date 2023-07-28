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Второй концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Госфилармонии
Второй концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Госфилармонии
В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором... 28.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-28T22:01+0300
2023-07-28T22:01+0300
2023-07-28T22:02+0300
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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.
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культура, музыка, абхазия
культура, музыка, абхазия
Второй концерт второго сезона "Apsny Star” прошел в Госфилармонии
22:01 28.07.2023 (обновлено: 22:02 28.07.2023)
В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба. На втором концерте в жюри была также певица Саида Ферзба.
СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Второй концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 28 июля.
Участники проекта разделены в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.
Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинула Елизавета Ершова. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Леван Пхаладзе и Сария Айба.
В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались- Инна Койнова, Эрик Хатхуа, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинула Таисия Сердюк.
В команде Ильды Кучуберия за победу продолжили бороться Лаура Хагба, Муслим Ларго, Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Милена Квициния.
Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.