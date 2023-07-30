https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/pokushenie-na-pamyatniki-kak-spasti-kulturnoe-nasledie-ot-vandalov-1047194734.html

Покушение на памятники: как спасти культурное наследие от вандалов

Покушение на памятники: как спасти культурное наследие от вандалов

Памятникам культуры и архитектуры в Абхазии не редко наносят ущерб, меняя их первоначальный облик или вовсе уничтожая их. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T12:35+0300

2023-07-30T12:35+0300

2023-07-30T13:12+0300

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О том, кто и для чего посягает на скульптуры, памятники и старинные строения, и как с этим можно бороться, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikАктуальная проблемаНе так давно скульптура "Пингвина-философа" на набережной Сухума была разрисована неизвестными. Несмотря на то, что на этот раз пингвин пострадал не так сильно, как в 2019 году, когда у него украли перо, для автора скульптуры Архипа Лабахуа это стало неприятной новостью. Он считает, что проблема вандализма будет существовать столько же, сколько человечество."Это не только нам свойственно, к сожалению, такое происходит во многих странах мира, например, в столице Великобритании, Лондоне, лет пять назад, под видом рабочих злоумышленники похитили трехтонную бронзовую скульптуру Барбары Хепуорти, увезли ее в неизвестном направлении. В итоге она нигде не появилась, скорее всего ее отправили на металлолом, это самый яркий пример, который сейчас вспомнил", - говорит скульптор.Бороться со злоумышленниками – очень сложная задача, и, если даже повесить камеры наблюдения у каждого культурного объекта, это не всегда может помочь, считает Архип Лабахуа."Если даже камера все время записывает, что происходит у скульптуры, запросто можно подойти, накинув капюшон, и камнем что-то отломать или бросить краску, и эта запись ничего не даст фактически. Акт вандализма бывает очень быстрый. Но с другой стороны камеры нужны, потому что, например, "Тачкума" буквально вырвали на 45 градусов из фундамента. Это происходило в течение нескольких минут, ребята были без капюшонов, их было несколько и тут камера, конечно, помогла бы", - подчеркнул он.Скульптуры Лабахуа неоднократно подвергались актам вандализма, их восстановление проходит общими усилиями, автор вкладывает свои средства, помогают друзья, родные и сухумская администрация."Восстанавливать не так трудно, как оказалось, но, конечно, надоедает, честно говоря, все время заниматься восстановлением, это, конечно, чересчур. Но сломать можно все, поэтому остается реставрировать, молиться и ставить камеры. Если бы, например, был пеший патруль по городу, то может быть это как-то помогло бы", - сказал Лабахуа.При этом он отметил, что мотивы вандалов могут быть самыми разными – злоба, зависть, раздражение на весь мир."Но это, конечно, позорище, это все равно что взрослому человеку побить ребенка, который не может дать сдачи и постоять за себя. Это последнее дело, но тем не менее такое происходит", - говорит скульптор.Как бороться с вандаламиСогласно Кодексу об административных правонарушений Абхазии, за хищение объектов историко-культурного наследия предусмотрен штраф от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда (от 180 до 600 рублей – прим.). Если это должностные лица, то размер штрафа может достичь от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда (от 600 до 1200 рублей – прим.)Порча, уничтожение или загрязнение объектов историко-культурного наследия влечет наказание в виде штрафа от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда (от 180 до 600 рублей – прим.), должностным лицам предусмотрено наказание от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда (от 600 до 1200 рублей – прим.).Главный специалист Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Сабина Агрба говорит, что для более эффективного противодействия вандалам в первую очередь нужно ужесточать закон.Также она считает немаловажным уделять особое внимание детям, проводить беседы, а желательно, ввести в школьную программу беседы об абхазской культуре и наследии, чтоб позволит прививать с детства любовь и уважение к духовной и материальной культуре своей Родины."Хотелось бы чтобы со стороны правоохранительных органов, прокуратуры, милиции, СГБ была большая поддержка. Потому что иногда возникают проблемы с этим. Мы тесно сотрудничаем со службой госбезопасности, при обнаружении нарушения, обращаемся в прокуратуру. Но к сожалению, закон не всегда срабатывает, и ответственность за нарушение не останавливает людей. Поэтому мы опять упираемся в необходимость ужесточения ответственности в отношении закона об историко-культурном наследии", - отметила она.Агрба с сожалением отметила, что сегодня тема вандализма актуальна для Абхазии. Материальная выгода, банальное безделье и желание развлечься - все это мотивы, которые побуждают некоторых членов общества осквернять памятники и разворовывать культурное наследие."Мы постоянно слышим, а иногда даже наблюдаем за тем, как беспощадно разграбливают старые особняки, разбирают по кирпичикам столетние стены, распродают марсельскую черепицу, которая некогда покрывала памятник архитектуры. Несколько лет назад мы уже слышали печальные новости о том, что какие-то вандалы разграбили скульптуру Архипа Лабахуа на набережной, оставив "Пингвина" без бронзового пера и чернильницы, прихватив с собой книгу. Сегодня история повторяется – вновь от рук вандалов пострадал "Пингвин", который, расположен в центре столицы", - подчеркнула она.Сабина Агрба отметила, что работа Управления заключается в охране памятников историко-культурного наследия, поэтому с вандализмом часто приходится сталкиваться. При этом специалист отмечает, что вандализм можно разделить на неосознанный и осознанный.По ее мнению, вандализмом можно назвать факты, когда люди используют памятники архитектуры и монументального искусства, например, мозаичные остановочные павильоны в качестве доски для объявлений, рекламы и предвыборных плакатов. Для всего этого должно быть отведено другое место."Это не так удивительно, если это делают "приезжие вандалы", для которых чужое наследие - это очередной способ заработать, но очень больно и обидно, когда мы слышим абхазские фамилии в списке вредителей. Каждый абхаз должен понимать, что гибель одного памятника – это шаг назад для нашей культуры", - сказала Сабина Агрба.Только воспитывая культуру бережного отношения к наследию в обществе можно прийти к хорошему результату уверена она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150306/1014078662.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/posrednik-sanguliya-o-rekonstruktsii-i-okhrane-istoricheskikh-pamyatnikov--1047021242.html

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