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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 июля
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В понедельник, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром возможен туман, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T14:25+0300
2023-07-30T14:25+0300
2023-07-30T14:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В понедельник, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром возможен туман, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 июля
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В понедельник, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром возможен туман, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.