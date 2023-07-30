https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-31-iyulya-1047229961.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 июля

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В понедельник, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром возможен туман, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T14:25+0300

2023-07-30T14:25+0300

2023-07-30T14:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В понедельник, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, утром возможен туман, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии