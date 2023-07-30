https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/respublikanskiy-tsentr-obrabotki-dannykh-poyavitsya-v-abkhazii-1047228123.html
Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии
Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии
Правильное администрирование доходов может удвоить или утроить бюджет Абхазии, считает депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания. 30.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-30T10:45+0300
2023-07-30T10:45+0300
2023-07-30T12:24+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания.Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин. Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме.По мнению Маршания, проблемы в экономике Абхазии связаны с грамотным администрированием доходов. Решить эту задачу можно путем использования контрольно-кассовых машин.В странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Тем самым, будет возможность уйти от спецналога и оставить патент и упрощенную систему налогооблажения в зависимости от оборотов бизнеса, добавил он."Иной раз предприниматель может зарабатывать большие средства и платить спецналог. Условно говоря, у него столовая или объект питания – не имеет значения что именно, но платит копейки в бюджет, а зарабатывает много. То есть, спецналог позволяет ему платить меньше", - подчеркнул он.Маршания уверен, что бюджет Абхазии можно будет удвоить и даже утроить при правильном администрировании доходов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/posrednik-aslandziya-o-nedoimkakh-po-nalogovym-platezham-i-ustanovke-kassovykh-apparatov-1044935293.html
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министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, парламент абхазии, абхазия
министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, парламент абхазии, абхазия
Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии
10:45 30.07.2023 (обновлено: 12:24 30.07.2023)
Правильное администрирование доходов может удвоить или утроить бюджет Абхазии, считает депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания.
Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин.
Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме.
"Строится республиканский ЦОД в этом году. Как мы договорились с нашими налоговыми органами, они смогут занимать часть ЦОДа и использовать для обработки данных, которые будут поступать с контрольно-кассовых машин", - отметил он.
По мнению Маршания, проблемы в экономике Абхазии связаны с грамотным администрированием доходов. Решить эту задачу можно путем использования контрольно-кассовых машин.
В странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Тем самым, будет возможность уйти от спецналога и оставить патент и упрощенную систему налогооблажения в зависимости от оборотов бизнеса, добавил он.
"Иной раз предприниматель может зарабатывать большие средства и платить спецналог. Условно говоря, у него столовая или объект питания – не имеет значения что именно, но платит копейки в бюджет, а зарабатывает много. То есть, спецналог позволяет ему платить меньше", - подчеркнул он.
Маршания уверен, что бюджет Абхазии можно будет удвоить и даже утроить при правильном администрировании доходов.