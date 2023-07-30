https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/respublikanskiy-tsentr-obrabotki-dannykh-poyavitsya-v-abkhazii-1047228123.html

Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии

Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии

Правильное администрирование доходов может удвоить или утроить бюджет Абхазии, считает депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T10:45+0300

2023-07-30T10:45+0300

2023-07-30T12:24+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Республиканский центр обработки данных появится в Абхазии, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания.Это необходимо в том числе для обработки и хранения информации, полученной от контрольно-кассовых машин. Внедрение онлайн-касс было отложено на 2024 год. Они позволят налоговикам получать информацию о всех транзакциях в онлайн режиме.По мнению Маршания, проблемы в экономике Абхазии связаны с грамотным администрированием доходов. Решить эту задачу можно путем использования контрольно-кассовых машин.В странах, где появились контрольно-кассовые машины платежи в среднем увеличиваются на 40-50%. Тем самым, будет возможность уйти от спецналога и оставить патент и упрощенную систему налогооблажения в зависимости от оборотов бизнеса, добавил он."Иной раз предприниматель может зарабатывать большие средства и платить спецналог. Условно говоря, у него столовая или объект питания – не имеет значения что именно, но платит копейки в бюджет, а зарабатывает много. То есть, спецналог позволяет ему платить меньше", - подчеркнул он.Маршания уверен, что бюджет Абхазии можно будет удвоить и даже утроить при правильном администрировании доходов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/posrednik-aslandziya-o-nedoimkakh-po-nalogovym-platezham-i-ustanovke-kassovykh-apparatov-1044935293.html

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