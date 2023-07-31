https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/glava-goskomiteta-po-ekologii-rasskazal-o-vosstanovlenii-lipy-v-lykhny-1047241911.html

Глава Госкомитета по экологии рассказал о восстановлении липы в Лыхны

Глава Госкомитета по экологии рассказал о восстановлении липы в Лыхны

Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой в апреле 2023 года. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T17:40+0300

2023-07-31T17:40+0300

2023-07-31T18:41+0300

лыхны

гудаутский район

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экология

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Угроза гибели поврежденной липы в селе Лыхны миновала на 95%, сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.По словам Читанава, признаки, которые позволяют давать оптимистичные прогнозы – это густая листва, обильное цветение, правильная форма и цвет листвы.Дереву необходим обильный полив водой каждый вечер, добавил он. Этим занимаются руководство администрации Лыхны и местные жители. В дополнительных мерах пока необходимости нет.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля.По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Информацию о том, что к преступлению причастны другие лица, опровергла СГБ республики. Уголовное дело в отношении Ираклия Багателия рассмотрит Гудаутский районный суд.Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/simvol-stoykosti-i-dukha-kakoe-znachenie-imeet-lykhnenskaya-lipa-dlya-abkhazov-1045133131.html

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