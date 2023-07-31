https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/nota-v-notu-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-otkrylsya-v-pitsunde-1047249579.html

Нота в ноту: международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

Нота в ноту: международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма с 31 июля по 4 августа. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T22:16+0300

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ПИЦУНДА, 31 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде, передает корреспондент Sputnik.На сцену Государственного концертного зала Пицундского храма в дни фестиваля выйдут коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции, США.Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.Первый концерт фестиваля посетили десятки поклонников классической музыки, среди которых были не только жители республики, но также ее гости.За двухчасовую программу артисты исполнили для них известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.Тенор Илья Легатов из Москвы в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что впервые посетил Абхазию и впечатлен страной."Потрясающе. Мне много где довелось выступать, но таких древних и красивейших храмов я не видел. Публика прекрасная. Гостеприимство тоже на высоком уровне. Мы здесь второй день, но впечатлений на пол жизни точно хватит",- поделился Легатов.Он также добавил, что программа фестиваля подготовлена таким образом, чтобы артисты имели возможность не только репетировать и выступать, но и отдохнуть в курортной стране, познакомиться с ее природой, достопримечательностями. Особое впечатление на российского артиста произвело море в Пицунде. Баритон из Москвы Жак Мартиросян дополнил рассказ своего коллеги и подчеркнул, что оценил теплый прием публики и остался доволен тем, как прошел первый концерт фестиваля. Он также добавил, что артисты намерены побывать в Рицинском национальном парке и посетить основные достопримечательности Абхазии.I Пицундский международный музыкальный фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Абхазии. Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба. Sputnik Абхазия - информационный партнер фестиваля.

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