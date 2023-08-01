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От Баха до Паганини: как в Пицунде открылся фестиваль классической музыки
От Баха до Паганини: как в Пицунде открылся фестиваль классической музыки
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T14:10+0300
2023-08-01T14:10+0300
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В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
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видео, мультимедиа, абхазия, пицунда, видео
От Баха до Паганини: как в Пицунде открылся фестиваль классической музыки
14:10 01.08.2023 (обновлено: 14:47 01.08.2023)
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма 31 июля. Он будет проходить до 4 августа.
В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.
В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.
Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.