https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/proekt-po-podderzhke-kuratorstva-feldshersko-akusherskikh-punktov-mogut-vozobnovit-v-abkhazii-1047248167.html

Проект по поддержке кураторства фельдшерско-акушерских пунктов могут возобновить в Абхазии

Проект по поддержке кураторства фельдшерско-акушерских пунктов могут возобновить в Абхазии

В Минздраве состоялась встреча с министром по инициативе Ассоциации реабилитологов. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T20:15+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Проект "Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов", который реализовывлся в рамках программы "Охрана здоровья матери и ребенка" могут возобновить в Абхазии. Этот вопрос на встрече в Минздраве обсудили министр Эдуард Бутба, руководитель Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев, Уполномоченной по правам ребенка Мактина Джинджолия, менеджер по социальным программам "World Vision" Риты Басария, а также члена инициативной группы по вопросам первичной медико-санитарной помощи Валерия Джинджолия. Основная цель - укрепление профессиональных навыков и знание медсестер первичного звена, а также повышение осведомленности населения по вопросам материнства и детства, знаниям и навыкам по уходу как за здоровыми, так и больными детьми."Система поддерживающего кураторства фельдшерско-акушерских пунктов" работала во всех районах Абхазии.Эдуард Бутба подчеркнул, что нужно тщательно рассмотреть этот вопрос, если программа необходима и будет работать эффективно, как до пандемии коронавируса, то Минздрав будет обсуждать возможность включения финансирования программы в проект бюджета на будущий год.

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