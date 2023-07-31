https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-1-avgusta-1047242059.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 августа

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует малоградиентное барическое поле пониженного давления. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T15:35+0300

2023-07-31T15:35+0300

2023-07-31T16:16+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101560/80/1015608030_0:202:1920:1282_1920x0_80_0_0_8915175112d5d8f4538cff0c84690329.jpg

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Во вторник, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии