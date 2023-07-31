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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 августа
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует малоградиентное барическое поле пониженного давления. 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T15:35+0300
2023-07-31T15:35+0300
2023-07-31T16:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Во вторник, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 августа
15:35 31.07.2023 (обновлено: 16:16 31.07.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует малоградиентное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Во вторник, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.