https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/stikhiya-nanesla-uscherb-gagrskogo-rayonu-na-summu-bolee-60-millionov-rubley-1047238836.html
Стихия нанесла ущерб Гагрского району на сумму более 60 миллионов рублей
Стихия нанесла ущерб Гагрского району на сумму более 60 миллионов рублей
Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 31.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-31T13:40+0300
2023-07-31T13:40+0300
2023-07-31T13:48+0300
в абхазии
абхазия
гагрский район
разгул стихии в гагрском районе
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Сумма ущерба от наводнения в Гагрском районе составила более 60 миллионов рублей, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия замглавы администрации муниципалитета Хана Гунба.По словам Гунба, из общего количества поступивших заявлений от пострадавших материальная помощь будет оказана 80 семьям. Они получат от властей выплаты в зависимости от объема ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги будут перечислены пострадавшим на их банковские счета в ближайшие месяцы.Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. В эпицентре ненастья оказались села Лдзаа, Алахадзы, Псахара, поселок Бзыбь и часть города Гагра.Гунба также отметила, что работы по ликвидации последствий наводнения все еще продолжаются в Гагрском районе. Задействованы техника и человеческие ресурсы.Она также напомнила, что помочь пострадавшим и местным властям вызвались предприниматели, которые уже пожертвовали около 11 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/likvidatsiyu-posledstviy-stikhii-obsudil-yuriy-khagush-s-glavami-chetyrekh-sel-gagrskogo-rayona-1047230250.html
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абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе
абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе
Стихия нанесла ущерб Гагрского району на сумму более 60 миллионов рублей
13:40 31.07.2023 (обновлено: 13:48 31.07.2023)
Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Сумма ущерба от наводнения в Гагрском районе составила более 60 миллионов рублей, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия замглавы администрации муниципалитета Хана Гунба.
"В районную администрацию на сегодня поступило 292 заявления, которые уже рассмотрены. Комиссия по ликвидации последствий стихии посетила 1200 домовладений и лично оценила нанесенный стихией ущерб. В первую очередь помощь будет оказана наиболее социально уязвимым семьям", – сказала она.
По словам Гунба, из общего количества поступивших заявлений от пострадавших материальная помощь будет оказана 80 семьям. Они получат от властей выплаты в зависимости от объема ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги будут перечислены пострадавшим на их банковские счета в ближайшие месяцы.
Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. В эпицентре ненастья оказались села Лдзаа, Алахадзы, Псахара, поселок Бзыбь и часть города Гагра.
Гунба также отметила, что работы по ликвидации последствий наводнения все еще продолжаются в Гагрском районе. Задействованы техника и человеческие ресурсы.
Она также напомнила, что помочь пострадавшим и местным властям вызвались предприниматели, которые уже пожертвовали около 11 миллионов рублей.