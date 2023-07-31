https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/stikhiya-nanesla-uscherb-gagrskogo-rayonu-na-summu-bolee-60-millionov-rubley-1047238836.html

Стихия нанесла ущерб Гагрского району на сумму более 60 миллионов рублей

Стихия нанесла ущерб Гагрского району на сумму более 60 миллионов рублей

Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 31.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-31T13:40+0300

2023-07-31T13:40+0300

2023-07-31T13:48+0300

в абхазии

абхазия

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Сумма ущерба от наводнения в Гагрском районе составила более 60 миллионов рублей, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия замглавы администрации муниципалитета Хана Гунба.По словам Гунба, из общего количества поступивших заявлений от пострадавших материальная помощь будет оказана 80 семьям. Они получат от властей выплаты в зависимости от объема ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги будут перечислены пострадавшим на их банковские счета в ближайшие месяцы.Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. В эпицентре ненастья оказались села Лдзаа, Алахадзы, Псахара, поселок Бзыбь и часть города Гагра.Гунба также отметила, что работы по ликвидации последствий наводнения все еще продолжаются в Гагрском районе. Задействованы техника и человеческие ресурсы.Она также напомнила, что помочь пострадавшим и местным властям вызвались предприниматели, которые уже пожертвовали около 11 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/likvidatsiyu-posledstviy-stikhii-obsudil-yuriy-khagush-s-glavami-chetyrekh-sel-gagrskogo-rayona-1047230250.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе