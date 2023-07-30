https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/likvidatsiyu-posledstviy-stikhii-obsudil-yuriy-khagush-s-glavami-chetyrekh-sel-gagrskogo-rayona-1047230250.html

Ликвидацию последствий стихии обсудил Юрий Хагуш с главами четырех сел Гагрского района

Ликвидацию последствий стихии обсудил Юрий Хагуш с главами четырех сел Гагрского района

Более 1200 домов пострадало в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T17:10+0300

2023-07-30T17:10+0300

2023-07-30T17:10+0300

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Совещание по вопросам ликвидации последствий стихии провел глава Гагрского района Юрий Хагуш, сообщает Гагрское телевидение.Замглавы администрации села Псахара Сейран Ечмелян доложил, что в Псахаре затопило 122 дома. От 58 семей поступили заявления об оказании помощи, из них 15 пострадавших семей относятся к первой категории – это те, чьи дома не пригодны к жилью. Они пока находятся у родственников и соседей.Ко второй категории пострадавших относятся семьи, у которых затопило первые этажи домов, и вода испортила мебель, бытовую технику, автомобили. Таких семей 29. 77 семей – в третьей категории. Их дома затопило, но после уборки последствий потопа в них можно жить."Что касается света, "Черноморэнерго" восстановило подачу в течение двух дней примерно на 90%. Что касается воды, резервуары, насосы очистили. Устранили поломку водопроводных труб", - уточнил Ечмелян.В поселке Бзыбь наводнение подтопило 84 жилых дома. Семья Бения в результате этого осталась без крыши над головой. "В 22 домах ситуация средне критическая. У них затопило первые этажи, но есть вторые этажи, где они живут. У кого-то бытовая техника испортилась, у кого-то мебель и ремонт", - начальник Бзыбского поселкового хозяйства Давид Шамба.В селе Алахадзы пострадало 111 частных домов. Глава администрации Даут Ажиба сообщил, что домов, в которых невозможно жить после наводнения, нет."С первого дня Александр Золотинскович (премьер-министр Абхазии – прим.) прислал нам технику, и укрепили берег реки возле апацхи. Они выполнили все работы, о которых мы просили 15 лет. На нашей улице – 30 дворов и всех там затопило. Там всегда был асфальт, а сегодня его нет. Люди говорят, что не будут писать заявление даже за свои дома и просят починить дорогу", - уточнил он.Глава муниципалитета Юрий Хагуш напомнил, что уже заявлял о намерениях положить на той улице асфальт и эта задача поэтапно будет выполнена.Около 300 семей пострадало в результате стихии в селе Лдзаа. Две семьи – Наумкины и Жиба остались без крыши над головой, отметил глава сельской администрации Гурам Абгаджава."Сегодня 92 двора нуждаются в помощи. Многие отказались от помощи и сказали, что справятся сами. Более острые вопросы стоят в случае Наумкиных и Жиба в селе Осечко, где спустился сель и повредил дома", - уточнил он.Течением снесло мост через реку, протекающую вдоль улицы Речная в селе Лдзаа. Абгаджава сказал, что мост был восстановлен на четвертый день после стихии."Черноморэнерго" восстановило электроснабжение в том населенном пункте на пятый день. Заменили около 600 метров электрического кабеля и установлено 16 опор.Согласно данным замглавы администрации Гагрского района Ханы Гунба, в черте города было подтоплено 125 дворов, 95 из которых были определены в качестве наиболее пострадавших."Из 95 относящихся к городу Гагра домов, один барачного типа дом на улице Лакрба семьи Саакян особо пострадал. Они сейчас находятся на сьемной квартира. У всех остальных разная степень ущерба, но эти 95 домов относятся ко второй категории пострадавших", - рассказала она.Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш поблагодарил членов комиссии по ликвидации последствий и руководителей сел за работу, а также выразил благодарность предпринимателям, которые с первых дней после происшествия жертвуют средства. К тому же, Хагуш сообщил, что в ближайшие дни начнутся выплаты денег пострадавшим.

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гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, абхазия