Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде

В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма в понедельник, 31 июля.
В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.
В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.
Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.
Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
В двухчасовой программе концерта артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.
В двухчасовой программе концерта артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.