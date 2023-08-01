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Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде

Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде

I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма в понедельник, 31 июля. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

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В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.

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