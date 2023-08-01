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Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде
Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде
I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма в понедельник, 31 июля. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
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В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, пицунда, музыка, культура

Благотворительная классика: международный фестиваль музыки в Пицунде

12:55 01.08.2023 (обновлено: 13:06 01.08.2023)
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I Международный музыкальный фестиваль классической музыки открылся в концертном зале Пицундского храма в понедельник, 31 июля.
В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.
В первый день фестиваля артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.
Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.
Организатором выступает “Благотворительный фонд социально-культурных инициатив”, который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

31 июля в Пицундском храме открылся Международный фестиваль классической музыки.

31 июля в Пицундском храме открылся Международный фестиваль классической музыки. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

31 июля в Пицундском храме открылся Международный фестиваль классической музыки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он организован “Благотворительным фондом социально-культурных инициатив”.

Он организован “Благотворительным фондом социально-культурных инициатив”. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он организован “Благотворительным фондом социально-культурных инициатив”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.

В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале принимают участие коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции и США.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день фестиваля на сцене концертного зала Пицундского храма выступила Государственная хоровая капелла Абхазии.

В первый день фестиваля на сцене концертного зала Пицундского храма выступила Государственная хоровая капелла Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день фестиваля на сцене концертного зала Пицундского храма выступила Государственная хоровая капелла Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посетили десятки поклонников классической музыки, среди которых были не только жители республики, но также ее гости.

Концерт посетили десятки поклонников классической музыки, среди которых были не только жители республики, но также ее гости. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посетили десятки поклонников классической музыки, среди которых были не только жители республики, но также ее гости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В двухчасовой программе концерта артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.

В двухчасовой программе концерта артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В двухчасовой программе концерта артисты исполнили известные классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Ференца Листа, Франца Шуберта, Мануэля де Фалья, Николы Паганини.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля выступил и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.

В рамках фестиваля выступил и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля выступил и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский международный музыкальный фестиваль проходит под художественным руководством Бараса Куджбы – студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Пицундский международный музыкальный фестиваль проходит под художественным руководством Бараса Куджбы – студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский международный музыкальный фестиваль проходит под художественным руководством Бараса Куджбы – студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Скрипач Даниил Коган на Пицундском фестивале классической музыки.

Скрипач Даниил Коган на Пицундском фестивале классической музыки. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скрипач Даниил Коган на Пицундском фестивале классической музыки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкант Артем Ванян в рамках фестиваля сыграл на кларнете.

Музыкант Артем Ванян в рамках фестиваля сыграл на кларнете. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкант Артем Ванян в рамках фестиваля сыграл на кларнете.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.

Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский международный музыкальный фестиваль будет проходить в органном зале Пицундского храма до 4 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Абхазии.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Абхазии.

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