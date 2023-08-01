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Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества

Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества

О поступлении абхазских абитуриентов в вузы России по квотам Россотрудничества, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства... 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T16:23+0300

2023-08-01T16:23+0300

2023-08-01T16:48+0300

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Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества

В Россотрудничестве завершился отбор абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Как завершилась компания и каковы особенности этого года, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. "Кампания завершилась более-менее благополучно. Хотя, если честно говорить, то не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как в этом году целенаправленно были выделены квоты на технические специальности именно для аэропорта. Недовольны тем, что из тех 25 квот, которые мы запланировали на технические специальности на обслуживание аэропорта, возможностью воспользовалось только 8 человек. Но с другой стороны, кампания прошла достаточно хорошо. Было подано 203 заявки, при том, что квот было 110 на Абхазию. Из 203 было одобрено 89 кандидатов. И сегодня 84 находятся на этапе зачисления. В среднем был конкурс два человека на место", – рассказал Федотов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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