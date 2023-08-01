Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/fedotov-ob-otborochnoy-kampanii-v-vuzy-rossii-po-linii-rossotrudnichestva--1047268243.html
Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества
Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества
О поступлении абхазских абитуриентов в вузы России по квотам Россотрудничества, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства... 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T16:23+0300
2023-08-01T16:48+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
россотрудничество
россотрудничество в абхазии
вузы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/01/1047268076_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_8c1c27d572e9244cdad27cd61c2a6d34.jpg
Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества
Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества
В Россотрудничестве завершился отбор абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Как завершилась компания и каковы особенности этого года, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. "Кампания завершилась более-менее благополучно. Хотя, если честно говорить, то не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как в этом году целенаправленно были выделены квоты на технические специальности именно для аэропорта. Недовольны тем, что из тех 25 квот, которые мы запланировали на технические специальности на обслуживание аэропорта, возможностью воспользовалось только 8 человек. Но с другой стороны, кампания прошла достаточно хорошо. Было подано 203 заявки, при том, что квот было 110 на Абхазию. Из 203 было одобрено 89 кандидатов. И сегодня 84 находятся на этапе зачисления. В среднем был конкурс два человека на место", – рассказал Федотов. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/01/1047268076_336:316:2644:2047_1920x0_80_0_0_3a184af98b50d80fd2d88106d8be7a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, вузы, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, вузы, россия, аудио

Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества

16:23 01.08.2023 (обновлено: 16:48 01.08.2023)
Радио
Федотов об отборочной кампании в вузы России по линии Россотрудничества
Подписаться на
НовостиTelegram
О поступлении абхазских абитуриентов в вузы России по квотам Россотрудничества, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
В Россотрудничестве завершился отбор абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Как завершилась компания и каковы особенности этого года, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

"Кампания завершилась более-менее благополучно. Хотя, если честно говорить, то не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как в этом году целенаправленно были выделены квоты на технические специальности именно для аэропорта. Недовольны тем, что из тех 25 квот, которые мы запланировали на технические специальности на обслуживание аэропорта, возможностью воспользовалось только 8 человек. Но с другой стороны, кампания прошла достаточно хорошо. Было подано 203 заявки, при том, что квот было 110 на Абхазию. Из 203 было одобрено 89 кандидатов. И сегодня 84 находятся на этапе зачисления. В среднем был конкурс два человека на место", – рассказал Федотов.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0