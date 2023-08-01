https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kiev-atakoval-moskvu-tremya-bespilotnikami-1047251316.html

Киев атаковал Москву тремя беспилотниками

Киев атаковал Москву тремя беспилотниками

Нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T08:55+0300

2023-08-01T08:55+0300

2023-08-01T10:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

москва

беспилотники

россия

украина

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Киевский режим ночью 1 августа атаковал Москву тремя беспилотниками, два были сбиты, еще один подавлен РЭБ и упал на нежилые здания в "Москва-сити", сообщили во вторник в Минобороны России.Там уточнили, что "еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-сити".Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки украинских дронов на "Москва-сити" нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет.

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