https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kobesova-rasskazala-o-rabote-torgpredstva-nad-realizatsiey-eksporta-abkhazskogo-meda-1047245336.html

Кобесова рассказала о работе Торгпредства над реализацией экспорта абхазского меда

Кобесова рассказала о работе Торгпредства над реализацией экспорта абхазского меда

Одна из функций Торгового представительства России в Абхазии – решение вопросов, которые мешают выходу абхазской продукции на российский рынок. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T19:35+0300

2023-08-01T19:35+0300

2023-08-01T19:39+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торговое представительство России в Абхазии проводит работу для организации экспорта меда из республики в России, рассказала в интервью руководителю пресс-центра Sputnik торгпред Залина Кобесова.Кобесова отметила, что это касается не только барьеров, мешающих российским производителям, но и сложностей, которые препятствуют абхазским производителям выйти на российский рынок."Мы пытаемся найти производителей реагентов, которые необходимы лабораториям для сертификации меда. Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются лабораторные службы. С Министерством сельского хозяйства мы этот вопрос пытаемся совместным образом решить", – подчеркнула торгпред России в Абхазии.По словам Залины Кобесовой, вопрос облегчения экспорта меда будет решен в недалеком будущем.

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