https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/kobesova-rasskazala-o-rabote-torgpredstva-nad-realizatsiey-eksporta-abkhazskogo-meda-1047245336.html
Кобесова рассказала о работе Торгпредства над реализацией экспорта абхазского меда
Кобесова рассказала о работе Торгпредства над реализацией экспорта абхазского меда
Одна из функций Торгового представительства России в Абхазии – решение вопросов, которые мешают выходу абхазской продукции на российский рынок. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T19:35+0300
2023-08-01T19:35+0300
2023-08-01T19:39+0300
торговля
россия
в абхазии
абхазия
мед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038975096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3ca46cfd7b151180137b8cb8967f233.jpg
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торговое представительство России в Абхазии проводит работу для организации экспорта меда из республики в России, рассказала в интервью руководителю пресс-центра Sputnik торгпред Залина Кобесова.Кобесова отметила, что это касается не только барьеров, мешающих российским производителям, но и сложностей, которые препятствуют абхазским производителям выйти на российский рынок."Мы пытаемся найти производителей реагентов, которые необходимы лабораториям для сертификации меда. Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются лабораторные службы. С Министерством сельского хозяйства мы этот вопрос пытаемся совместным образом решить", – подчеркнула торгпред России в Абхазии.По словам Залины Кобесовой, вопрос облегчения экспорта меда будет решен в недалеком будущем.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038975096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3286ec58323db550208dcfce2fd2657b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
торговля, россия, абхазия, мед
торговля, россия, абхазия, мед
Кобесова рассказала о работе Торгпредства над реализацией экспорта абхазского меда
19:35 01.08.2023 (обновлено: 19:39 01.08.2023)
Одна из функций Торгового представительства России в Абхазии – решение вопросов, которые мешают выходу абхазской продукции на российский рынок.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торговое представительство России в Абхазии проводит работу для организации экспорта меда из республики в России, рассказала в интервью руководителю пресс-центра Sputnik торгпред Залина Кобесова.
"Задача Торгового представительства не только помогать найти партнеров в России и Абхазии и связать их в одну цепочку. Кроме того, одна из основных задач – это содействие в инвестиционной деятельности, поиски инвесторов для инвестиций в Абхазию и наоборот. Одна из ключевых наших задач – это выявление и решение системных вопросов в части барьеров, которые мешают двустороннему экспорту и импорту", – сказала она.
Кобесова отметила, что это касается не только барьеров, мешающих российским производителям, но и сложностей, которые препятствуют абхазским производителям выйти на российский рынок.
"Мы пытаемся найти производителей реагентов, которые необходимы лабораториям для сертификации меда. Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются лабораторные службы. С Министерством сельского хозяйства мы этот вопрос пытаемся совместным образом решить", – подчеркнула торгпред России в Абхазии.
По словам Залины Кобесовой, вопрос облегчения экспорта меда будет решен в недалеком будущем.